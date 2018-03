AQUÍ… SAMAYS… Esta semana que apenas empieza…

Por: Gilberto Gárate

… buscaremos un relajamiento total en toda actividad que este año nos ha traído nuestro accionar personal al doble de lo que anualmente nos proponemos; con el descanso esperemos conseguir las fuerzas necesarias para salir avante con nuestro cometido, y no es que sean las nuestras, actividades de otro mundo, sólo que esta vez se nos fueron por las nubes y todo por el afán de sumar logros que, en lo personal, lo agrego a mi cartera, pues nadie me obliga a meterme en ellos, pero una vez ya adentro mi espíritu de lucha no se detiene hasta conseguirlo, sino a plenitud sí, muy cerca de ello y esto último con la ayuda del Gran Hacedor del Universo se está consiguiendo, pero para lograrlo serán sino justas, sí necesarias estas vacaciones que hoy, Dios mediante (DM) me autorizo yo mismo e inicio hoy, disculpándome, como siempre, del pleonasmo. Así es que fíjense si no.

Primeramente, el organizar un evento fuera de nuestra Entidad, como ahora lo es en Puerto Vallarta, es decir, conseguir y convencer a los equipos participantes, pues el viaje y los costos que implican su asistencia y participación no son cualesquier cosa, para mí dedicarle tiempo a llamadas y más son los principales trabajos que implican el llevar a efecto un torneo como el que estamos hablando; al unísono estar en constante comunicación con la ahora nueva sede y, por si esto fuera poco, habrá que acomodarse en los estadios existentes, pues sólo dos están en cercanía y los demás un tanto alejados. Sólo ayuda el que dos de ellos cuentan con alumbrado; de todas formas habrá que programarse con un posible inicio desde el viernes, para culminar el domingo con la gran final; en fin, son a grandes a rasgos, por sólo citar algunas de las implicaciones de la organización, cuando menos esta ocasión, para llevar la sede a PUERTO VALLARTA. Pero faltaría agregarle el trabajo interno que es elaborar convocatoria, sistemas de competencia y el envío de los mismos que por cierto las entidades participantes andan que se le tuestan las habas para obtener la documentación correspondiente, a la que sólo le faltaría la programación de estadios y horarios, así como el local sede para la tan importante junta previa, cosa que lo veremos precisamente con la entidad sede. Eso se verá DM a nuestro regreso, para con ello entrarle a la redacción e impresión de dichos documentos para el envío, por correo electrónico. Así es esto, pues.

Pero si a ello le agregáramos los trabajos aquí en nuestra ciudad para armar el equipo Samays, y la demás delegación participante local, que esta vez tiene la responsabilidad de ser el conjunto campeón y cuando menos llevar a el grupo que defienda su campeonato, pero esto tampoco está nada fácil, pues todo mundo desearía asistir, aunque sin duda de gran ayuda lo son los responsables del equipo LALO y Miguel Villegas, bueno, eso son otras cosas, el principal trabajo para llevar la delegación cajemense al evento es el conseguir la totalidad de los peloteros para que los gastos de traslado y hospedaje salgan acorde a lo planeado. Son los menesteres más complicados, pues todo mundo, acostumbrado a dejar para lo último su decisión de asistir dificulta más aún el viaje, pero afortunadamente ya ahorita podríamos decir que estamos a medio camino; solo faltaría que no nos fallaran y de última hora, como suele suceder a esta gente comprometida, confiamos en ello; penosamente habrá algunos que no alcanzarán su asiento, desidia, confianza o qué sé yo será la causa de quedar fuera.

Y con lo anterior, créanmelo: son solo unos breves datos los que anotamos para no hacerles tediosa la lectura y lo que implican los trabajos de organizar un evento de esta naturaleza y que, lo recalcamos, para justificar nuestras vacaciones, pero son solo un eslabón de inicio, que por lo pronto está ya forjado, los demás están en proceso y será cuestión que los llamados a su feliz culminación cumplan con su compromiso, como lo han hecho ya, la mayoría y lo han hecho con un entusiasmo desmedido, pues por nada del mundo se querrán perder este viaje que lleva además la intención sana del paseo y participación en este evento beisbolero en su décimo primer torneo organizado y promovido por GRUPO SAMAYS en beisbol Másters, así es que cuando faltan aún casi dos meses para tal suceso de un momento a otro cerraremos filas.

Pero (otro pero) también habrá que agregar a este engranaje del viaje y participación el “armar” antes algún evento beisbolero que mantenga en actividad al equipo Samays, mientras que llega la fecha para Vallarta, por supuesto, y para ello son varios los elementos aún ocupados, así como las ligas o equipos en los que ahorita están participando; entonces, pues, les diremos que de antemano ya se le está buscando la cuadratura al asunto; no hay que olvidar que GRUPO SAMAYS tiene también la tarea de promover y organizar el Torneo de Invitación de Beisbol Másters, que busca ya su séptima edición, y para esto son cinco ya las escuadras invitadas y enlistadas lo cual, como siempre, se llevan a efecto con seis conjuntos, así es que todo el trabajo está ya en pleno, cuestión de tomar las cosas con calma. Por lo pronto, díganme ustedes si no son merecidísimas mis vacaciones. ¡Uf!

Aunque el domingo pasado no hubo actividad beisbolera en el beisbol Interclubes, el grupo de LOS VÍBORAS asistió, como siempre, fiel a su costumbre, sólo que esta ocasión fue de hambre, aunque no de sed, ya que RAFA MURRIETA, el CHEFF designado, se puso en huelga y no preparó nada, así es que se espera que hoy se retome su actividad normal y de esta manera todo mundo “contenti”. A ver si ahora “sí se le pone a la bola”, que es el principal “obstáculo” por la desidia del botanero en NO llevar nada. Por cierto, y de ese mismo círculo, nuestro buen amigo Enrique Gastélum, fiel a su costumbre, este mismo lunes, y muy tempra, presentó su cover para el viaje y completo, es decir en una sola presentación, mientras que dos más hicieron sus aportes y agregaron un elemento más, con todo y su “abono” para su asiento. Por cierto que Enrique, al hacer su aportación completa, nos aventó la consigna de que ahora SÍ TOMARÍA, no como en los otros viajes. ¡Uf!, ¿pues a dónde quiere llegar este “mansito”, así es que por hoy cerraremos estos riegues dominicales con nuestro viejo y trillado, pero gustado colofón: “PÓRTENSE BIEN DE DOMINGO, Y SI NO… ¡INVITEN! Hoy no a donde sea, PORFIS. Pero antes, atención a lo siguiente: “LO FÁCIL ABURRE, LO DIFÍCIL ATRAE, LO COMPLICADO SEDUCE, Y LO IMPOSIBLE ENAMORA”. ¿ENTONCES?