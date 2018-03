Zlatan Ibrahimovic anuncia su llegada al Galaxy

Lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse las primeras horas de este día, luego de que el sueco Zlatan Ibrahimovic se convirtió en el nuevo jugador del Galaxy de Los Angeles, equipo de la MLS.

Zlatan terminó su relación laboral con el Manchester United el día de ayer, equipo con el que disputó 53 partidos y marcó 29 goles.

Zlatan Ibrahimović compartió el siguiente tuit en su cuenta oficial:

@Ibra_official

Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester United. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody who shared with me this part of my history. #foreverred

El equipo angelino donde militan los hermanos mexicanos Giovani y Jonathan dos Santos le dio la bienvenida a través de un video publicado en sus redes sociales.