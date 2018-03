Urge otro panteón en Pueblo Yaqui: Sánchez

Por: Fabiola Navarro

Las personas que fallecen en la Comisaría de Pueblo Yaqui siguen siendo sepultadas en el actual panteón, que no tiene, desde hace años, espacio suficiente, por lo que sus deudos deben enterrarlos en las fosas ya ocupadas.

Por ese motivo Trinidad Sánchez Lara, comisario de esa comunidad, exhortó a Cabildo para que se apruebe el proyecto y pueda darse la inauguración del cementerio y operar a partir de abril.

“Se me hace mucho en abril, aunque ya está por acabar marzo y se atraviesan las vacaciones e implica un retraso en el acuerdo, pero yo siento que debe quedar lo más pronto posible. Ignoro por qué no se subió a Pleno la sesión pasada de Cabildo. Se dice que no se puso en el orden del día, pero urge que se apruebe y el alcalde vaya a inaugurar el terreno”, manifestó.

Recordó que el predio es agrícola y tiene una ubicación adecuada, ya que hay acceso en carretera, cuenta con agua, energía eléctrica y un puente; asimismo, mide 3.2 hectáreas y tuvo un costo de 1.4 millones de pesos.