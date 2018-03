“Temo” Galindo, Nogales y las elecciones

Por: Demian Duarte

Cuauhtémoc Galindo Delgado es el presidente municipal de Nogales, y durante 2 años y medio ha desempeñado un buen papel como gobernante de esa frontera, porque si tomamos un parámetro de lo que ocurría con el Gobierno de Sonora en la administración de Guillermo Padrés Elías, podríamos decir que con Ramón Guzmán el Gobierno de Nogales estaba igual o peor.

El asunto es que al “Temo”, le dejaron la administración pública de ese Ayuntamiento como vil trepadero de mapaches, sin embargo el alcalde se ha empeñado en emparejar las cosas y sacar al Municipio adelante y aunque al mismo tiempo buscó convertirse en candidato de su partido (el PAN) al Senado de la República, ya sabemos en qué acabó esa historia con Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta Madrigal como quienes integran la fórmula, dejando a los panistas al margen.

Ayer me topé al alcalde de Nogales en el evento de toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Canadevi, que encabeza Jaime Félix Gándara, en sustitución de Santiago Gluyas, y la verdad es que lo vi de una pieza, optimista como es él y seguro de que logrará sacar la tarea que ahora tiene enfrente, que es la de buscar la reelección en un Municipio en donde la población le reconoce el trabajo.

La meta no será fácil, el PRI le puso enfrente a Jorge Freig Delgadillo, y según se ha escuchado hay un empeño en el tricolor de recuperar el gobierno de la tercera mayor ciudad del Estado a como dé lugar.

Sin embargo el “Temo” Galindo me dijo que intentó con todas las ganas ser nominado para la candidatura a senador, porque —así me dijo— quería aportarle a su partido y rescatarlo, darle una oportunidad de ser competitivo en la boleta a partir de una candidatura que sí se identifica con la ideología y principios de ese partido.

Al final —acotó— esto no se logró y por esa razón se decidió a competir por Nogales y buscar conservar el Gobierno de esa ciudad, que tiene una economía de las más dinámicas en el Estado y que representa además de la Presidencia Municipal, 2 distritos para el Congreso del Estado y uno más para el Congreso de la Unión, por lo que su papel ahora será fortalecer al panismo y la coalición Por México al Frente, con los votos que su trabajo en Nogales puedan representar.

No hay que olvidar que el “Temo”, como candidato está invicto, y lo mismo ha sido diputado local, que legislador federal y ahora alcalde, puesto en el que buscará repetir y después ya se verá.

***

Ayer la gobernadora Claudia Pavlovich se sinceró en el evento de los desarrolladores de vivienda y dijo que hay que tener cuidado con lo que se desea, porque se puede cumplir.

Claro ella hablaba de su ascenso meteórico en la política, primero como senadora de la República y ahora como gobernadora, pues dijo haberse sacado literalmente la rifa del tigre.

No obstante dijo que en su manera de trabajar la primera pregunta que tiene ya para los funcionarios de su administración es ¿Cuándo empezamos?, porque en la reuniones de gabinete y privadas son muchos los proyectos que se le presentan, muchos los diagnósticos y las respuestas, pero muy pocos los cómo y mucho menos el plan de acción.

Así las cosas con la jefa de Gobierno, muy a propósito de tigres sueltos.

***

En el PAN ya están acabalando candidatos aquí y allá y se espera que a más tardar el lunes se den a conocer las listas, para los 72 municipios y las 21 diputaciones de mayoría relativa, aunque ya se conocen muchos de los perfiles y los candidatos.

Aquí le paso una novedad, Rafael Delgadillo será candidato en Cajeme del PAN a la Presidencia Municipal, este personaje es actualmente el presidente del Comité Directivo Estatal y tendrá la difícil misión de enfrentar al PRI con Emeterio Ochoa Bazúa, a Rodrigo Bours Castelo como candidato independiente y a lo que mande Morena y la Coalición Juntos Haremos Historia.

O sea se pone bueno.

