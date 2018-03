Solicitan cajemenses Mejoravit

Por: Francisco Minjares

Un promedio de 100 créditos mensuales del programa Mejoravit entrega el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Ciudad Obregón, con facilidades de pago que permiten liquidarlo en un menor tiempo.

Lo anterior fue informado por la subdelegada del Instituto en Ciudad Obregón, Lucy Navarro Gallegos, quien explicó que este es un financiamiento complementario que se entrega a los trabajadores para poder realizar mejoras en sus hogares, con un monto de aproximadamente 55 mil pesos y un plazo para pagar de entre los 12, 18, 24 ó 30 meses.

Explicó que en el 2016 hubo una evaluación del programa y se aplicaron diferentes mejoras para beneficio de los trabajadores, con los que se ampliaron los conceptos en que se aplican, que va desde remodelación de la casa, ampliarla y equiparla.

“El año antepasado fue cuando hubo una evaluación del programa y fue suspendido con fines de analizar las buenas y las malas prácticas que había entorno al mismo, pero ha seguido funcionando y no solamente se lanza como estaba, sino que mejorado”, explicó.

Además de esto, la aportación que entrega el patrón al Infonavit ya no se va a la subcuenta, sino directamente al pago del crédito, de tal manera que pueden terminar de liquidar hasta en la mitad del tiempo.

“Si tenías un crédito que solicitaste a 24 meses, lo terminas de pagar en 12, porque el pago se va directo al crédito y no a la sub cuenta”, explicó.