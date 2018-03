Política y algo más

DIFERENCIARÁ LETICIA CUESTA SU CAMPAÑA DE LA DEL PAN

Por: Demian Duarte

La candidata al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), Leticia Cuesta Madrigal, dijo que su campaña se hará aliada de ese instituto político, más que con Antonio Astiazarán, su compañero de fórmula e impulsado por el PAN.

Indicó que al ser propuesta de MC, ella se sujetará a las estrategias del partido que dirige María Dolores del Río Sánchez, quien ha insistido en que Movimiento Ciudadano no irá con ningún otro instituto político.

“Vamos a tener dos ejes, en algunas partes juntos como frente, todas las candidaturas federales y juntos en eventos grandes, institucionales, pero en general la campaña yo me la voy a llevar por Movimiento Ciudadano, acompañada por los candidatos de Movimiento Ciudadano. Él (“Toño” Astiazarán) hará lo propio por el lado del PAN. En algunos momentos clave vamos a estar juntos en fórmula, para explicar las propuestas”, manifestó.

Según su punto de vista, esta separación durante la campaña no afectará los objetivos de los candidatos de la fórmula al Senado.

“En este caso, lo que estamos haciendo es una campaña con Movimiento. Yo pediría el voto para mi persona, que soy Movimiento Ciudadano, y aún así en el Estado de Sonora los votos que se den para Movimiento Ciudadano van en el frente con lo nacional, igual los del PAN y PRD”, enfatizó.

Sobre los resultados de encuestas de posicionamiento, expuso que son sólo fotografías del momento, donde algunas los favorecen; sin embargo, lo importante vendrá cuando inicien las campañas y con las propuestas que hagan tendrán la tarea de conquistar a los ciudadanos.

BUSCAN PENALIZAR ROBOS AL SECTOR ACUÍCOLA

A fin de impulsar una ley y ajustes en el Código Penal para proteger al sector pesquero, el diputado Omar Guillén Partida integra una propuesta para que se tipifiquen como delitos los robos de cultivos de camarón y otras especies en granjas y establecimientos acuícolas.

Al presentar la iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona una fracción al artículo 308 y reforma el penúltimo párrafo del citado artículo del Código Penal de Sonora, el legislador señaló que este ilícito ya se sanciona con ese grado específico en los estados de Campeche y Nayarit.

Esta iniciativa responde a la solicitud hecha por empresarios del sector acuícola, que se han visto gravemente afectados por este problema, en una actividad estratégica en la generación de empleos y derrama económica para nuestra Entidad.

Actualmente el camarón de granja acuícola en Sonora dispone de 26 mil hectáreas de espejo de agua abiertas al cultivo, y que en el 2017 generó una producción de 63 mil toneladas en peso vivo, con un valor de seis mil 930 millones de pesos.

El diputado cajemense anotó que actualmente la infraestructura de producción acuícola en el Estado tiene un valor de inversión de 300 millones de dólares, al ser Sonora uno de las entidades federativas líderes en esa actividad.

En ese sentido, también señaló que Sonora cuenta con 17 mil empleos, entre directos e indirectos, que dependen de esa actividad, por lo que consideró razonable cuidar y proteger la acuicultura.

Guillén Partida sostuvo que uno de los principales problemas del sector es, precisamente, el robo persistente de sus recursos.

Su propuesta es imponer una pena de seis a 12 años de prisión a quien robe en cultivos de camarón o cualquier otra especie similar en instalaciones acuícolas de particulares, ya sea producto por cosechar o cosechado.

Dicha pena se podría incrementar, dependiendo de las agravantes, por ejemplo, que se utilice la violencia en el robo, pudiendo alcanzar hasta 20 años de prisión.