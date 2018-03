Multa millonaria de INE para AMLO, Meade y Anaya

El Consejo General del INE impuso multas por 9.8 millones de pesos a las tres coaliciones en la contienda presidencial; sin embargo, los tres precandidatos —Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade— cumplieron los requisitos exigidos en materia de fiscalización para que procedan los registros de sus postulaciones.

Los consejeros detectaron de última hora pagos de la coalición Todos por México, que postula a José Antonio Meade, por 2.8 millones de pesos que no se acreditó con documentación que hubieran sido pagados a la empresa Facebook. En el caso de la coalición Por México al Frente, que postula a Ricardo Anaya, se detectó un gasto por 1.4 millones de pesos realizados a la misma empresa y que tampoco se acreditaron.

El gasto en esa red social fue equiparado al ocurrido en Coahuila, caso en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las conclusiones del INE por no dar derecho de audiencia, y así lo advirtió el consejero Enrique Andrade, quien votó en contra.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, explicó que aunque el TEPJF avaló que el gasto en ese tipo de empresas extranjeras sea realizado por terceros, éstos deben presentar la evidencia de los pagos, lo que no pasó en estos casos.

Con esa irregularidad, las multas que se habían dictaminado en comisiones se incrementaron y ahora fue la coalición de Meade la que tuvo más sanciones, 4.6 millones de pesos.

El precandidato tricolor erogó en precampaña 40.5 millones de pesos, le fueron detectados gastos no reportados por 898 mil pesos y 347 mil pesos que había cargado a gasto ordinario, pero son de precampaña.

Ricardo Anaya erogó 21.4 millones de pesos y la multa a los tres partidos —PRD, MC y PAN— aumentó por el pago no reportado a Facebook casi 400 mil pesos a 1 millón 867 mil pesos.

De acuerdo a los dictámenes, la coalición Juntos Haremos Historia, que postula a Andrés Manuel López Obrador, erogó 15.6 millones de pesos y la sanción a los tres partidos —Morena, PES y PT— es de 3.4 millones de pesos. Además, se ordenó un procedimiento oficioso para indagar la ausencia de reporte de gastos en las encuestas para definir candidatos morenistas.

Ninguno de los tres precandidatos presidenciales excedió el límite de gastos, que ascendió a 62 millones de pesos.

En total, el INE impuso sanciones por 36.1 millones de pesos, resultado de la fiscalización de precampañas de mil 568 precandidatos federales y locales. A nivel local las multas fueron de 19. 9 millones de pesos.

Van por sanciones. Antes, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó proponer al pleno del INE sanciones por 77.9 millones de pesos a los partidos Movimiento Ciudadano y al PRI por incurrir en omisiones que hicieron posible la difusión, en los sitios de internet Amazon y digitalocean.com, de millones de datos del Listado Nominal de Electores (LNE).