Llaman a cuidar a menores

Por: Francisco Minjares

Con el arranque de las vacaciones de Semana Santa, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) hizo un llamado a cuidar a los niños durante el periodo de descanso, para evitar accidentes trágicos en la región.

La titular de la dependencia en Cajeme, María Luisa Zamorano Rodríguez, dijo que es importante cuidar a la población más vulnerable, que son los menores de edad y los adultos mayores, sobre todo para que no se expongan al sol o estén en lugares que pudieran poner en riesgo sus vidas.

“Es muy importante que cuiden a la población vulnerable, a los adultos mayores y a los niños, en especial a ellos, porque en un instante puede suceder un accidente”, explicó.

Recomendó a la población a mantener siempre la vista en los pequeños, en especial cuando vayan a ingresar a albercas o cualquier otro cuerpo de agua.

Enfatizó que no deben de meterse a bañar a los canales, ya que éstos no son para ese fin y pueden resultar lastimados o, en el peor de los casos, ahogarse.

Por ello hizo un llamado a los padres de familia y tutores, a siempre estar al pendiente de los menores durante el periodo de vacaciones.