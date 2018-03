Garantiza Transporte seguridad a viajeros

Se realizará operativo en camiones suburbanos y taxis que van a las playas: Morales Buelna

Por: Mónica Miranda

Para evitar cobros excesivos y garantizar seguridad y condiciones adecuadas de los camiones, la Dirección del Transporte realizará operativos a partir del lunes a los autobuses suburbanos y taxis que trasladen personas a las playas y comunidades rurales cercanas en el Estado, informó Carlos Morales Buelna.

El titular de la dependencia explicó que quienes no cumplan con el reglamento, no tengan vigente el seguro de viajero, no cobren conforme a la ley, no garanticen calidad e higiene de las unidades, así como el que no practiquen exámenes toxicológicos a los choferes, se harán acreedores de sanciones de hasta ocho mil 600 pesos.

“Vamos a iniciar operativos en todos estos municipios: Kino, San Luis Río Colorado, Guaymas, San Carlos, Álamos, Puerto Peñasco, Huatabampo y Ciudad Obregón”, advirtió.

Las rutas de camiones de Hermosillo a Bahía de Kino van a incrementar durante la Semana Santa de 7 a 11 unidades que realizan el servicio de traslado a diario.

Expuso que sacarán de circulación aquellos autobuses que reincidan en las sanciones por incumplimiento de la ley.

“Sube más de un 30 por ciento los camiones que brindan el servicio de traslado de Hermosillo a Kino, sí van a estar circulando para ese lado y va a haber transporte especializado también, que no es necesariamente con ruta establecida, sino que se renta por particulares”, comentó.