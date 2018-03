Cierra juez caso de Kassandra Gil

Por: Mónica Miranda

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) en Sonora retiró los cargos en contra de Kassandra Gil Urías, ex empleada de la casa de empeño First Cash, en Hermosillo, procesada por el delito de robo en septiembre de 2017.

A la joven de 22 años se le concedió libertad condicional en octubre del año pasado para llevar su proceso fuera de prisión, después de haber estado encarcelada durante 21 días, al enfrentar un cargo por el delito de robo equiparado, pues por desconocimiento de la ley, aceptó un Play Station robado en la empresa prendaria para la que trabajaba.

Ayer fue citada en los tribunales del Poder Judicial para informarle sobre la absolución del delito que se le imputaba, dado que el Ministerio Público no proporcionó más pruebas al juez que acreditaran su culpabilidad.

“Estoy muy contenta y agradecida con todos los que siempre me apoyaron y creyeron en mi inocencia. Por fin esto terminó, fueron meses muy largos para mí, de espera y de audiencias pospuestas, pero ya, gracias a Dios quedé libre de toda culpa”, expresó Kassandra.

Madre soltera y con un hijo de dos años, fue arrestada tras un cateo realizado por agentes de la FGJE; se le vinculó a proceso y por el tipo de delito se le dictó medida cautelar de prisión preventiva.