Paralizan labores en Secundaria General 3

Por: Fabiola Navarro

Inconformes con el reingreso de los jóvenes que fueron dados de baja por traslado de la Escuela Secundaria General No. 3 Liberales de la Reforma, por bullying y falta de respeto hacia sus maestros, la planta docente de la institución paralizó labores ayer.

Los alumnos se presentaron aproximadamente a la una de la tarde junto con sus padres, así como con personal jurídico de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), con documentos oficiales que avalan el reingreso a la institución educativa.

Fueron Jacobo Tapia Pedrego, enlace jurídico de la SEC, y Santiago Ramírez Ortega, representante de Educación Secundaria, quienes se reunieron con los padres de familia, la Dirección y los docentes, a quienes les señalaron que los expedientes de los alumnos estaban inconclusos para ameritar la baja del plantel, y pese a las pruebas de la cuenta en Facebook, los derechos humanos y los infantiles no pueden violentarse, así como su derecho a la educación.

La totalidad de la planta docente determinó abandonar las aulas, e insisten en que los menores sean trasladados a otras instituciones educativas, como aseguran, desde un principio acordó la Dirección con los papás.

“Se nos hace una ofensa para nosotros, como maestros, si la SEC autoriza su reingreso. Nosotros seguiremos a fuera de la escuela, no tomando el plantel, pero sí dejando las aulas, porque estos alumnos ya eran reincidentes, ya habían faltado el respeto a sus compañeros con una cuenta en Facebook de memes, burlándose incluso de niños con discapacidad. Ya se les había advertido, se les estaba tratando y aún así volvieron a crear otra página”, comentaron los profesores.

Reprocharon el hecho de que los padres de los estudiantes involucrados, en un principio aceptaran el traslado y después de tres meses reclamen lo contrario, cuestionando el hecho de que en ese tiempo se les privó su derecho a la educación.