No hubo error de policías en IPH de ciclista atropellado

Asegura alcaldesa de Hermosillo

Por: Mónica Miranda

En el Informe Policial Homologado (IPH) no hubo omisión de datos por parte de los policías municipales que atendieron el accidente donde un ciclista de 54 años perdió la vida al ser atropellado el pasado domingo en Hermosillo, aseveró Angelina Muñoz Fernández.

La alcaldesa interina de Hermosillo dijo que los policías están perfectamente capacitados para realizar dicho reporte en el lugar de intervención, conforme lo marca la nueva ley del Sistema de Justicia Penal.

Lo anterior luego de que familiares del occiso aseguraran que el inculpado salió libre debido a que el juez detectó error en la hora registrada en el informe, es decir no describía la secuencia de los hechos durante varios minutos.

“No fue una omisión, no hay tal cosa, nuestros policías están perfectamente capacitados para realizar ese llenado, es algo para lo que ellos ya fueron instruidos”, aseguró.

La Fiscalía General del Justicia del Estado solicitará de hecho orden de aprehensión contra Hermilio de 28 años, por el delito de homicidio agravado, quien el pasado domingo 18 de marzo dio muerte a un hombre tras un aparatoso accidente.

Luego de que el juez oral Penal calificara como ilegal la detención del presunto responsable del hecho.

“Las pruebas que contiene la carpeta de investigación integrada por agentes de la Fiscalía son contundentes y apegadas en todo momento a derecho, basadas en métodos científicos que demuestran la participación de Hermilio “N.” en los hechos donde perdió la vida Fernando “N.”, de 54 años”, asegura la dependencia judicial por escrito.