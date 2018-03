Libre de tuberculosis

Por: Fabiola Navarro

Luis Félix, de 20 años de edad y originario de Ciudad Obregón, comenzó con una tos que se volvió persistente durante varios días. Los síntomas no eran alarmantes para los médicos; sin embargo, lo enviaron a realizarse exámenes de laboratorio que arrojaron el paciente contrajo tuberculosis.

“No sé de dónde la adquirí. Tal vez de pasar el cigarro o el bote de cerveza con mis amigos. También estuve en un centro de rehabilitación y fue ahí donde salí positivo a la tuberculosis. Llevé a cabo el tratamiento médico durante seis meses, en mi casa todo estaba separado: Mi plato, mi cuchara, mi vaso, todo, porque es una enfermedad altamente contagiosa, pero ahora, con todos los pasos que hice, salí negativo y me siento muy contento porque libré esa enfermedad”, fueron las palabras que compartió el joven ante decenas de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sonora (Unison), campus Cajeme.

Esto durante el inicio de una campaña que forma parte del Día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis, que se conmemorará mañana.

Al respecto Antonio Alvídrez Labrado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, recordó que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa y mortal, de no atenderse a tiempo, causada por una bacteria que afecta principalmente los pulmones y se trasmite por las gotitas de saliva que se desprenden al aire al momento de hablar, toser, estornudar.

“Estamos llevando un programa para evitar la deserción de estos pacientes, a través de un programa probado, visitando directamente a los pacientes y verificando que estén tomando adecuadamente su tratamiento para evitar recaídas o drogorresistencia”, destacó.

Asimismo, se fomenta la prevención a través de pláticas en los Centros de Salud y en los lugares con mayor presencia de personas, como son Ceresos, centros de rehabilitación, entre otros.

PREMIA ICJ A GANADORA DE “INFOGRAFÍAS SOBRE LA TUBERCULOSIS”

Durante el evento académico para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, el director del Instituto Cajemense de la Juventud (ICJ), Fernando Félix Garza, entregó el reconocimiento público a Yaritza Sarahí Guzmán Valenzuela al resultar ganadora del concurso “Infografías sobre la Tuberculosis”.

A nombre del presidente municipal, Faustino Félix Chávez, el titular del ICJ felicitó a la joven estudiante de psicología de la Universidad de Sonora Campus Cajeme, por su participación en la convocatoria y por la calidad del trabajo realizado para prevenir el contagio de esta enfermedad que afecta al sistema respiratorio.

“En el Instituto Cajemense de la Juventud estamos interesados en la prevención de adicciones y una de las forma de contagio de la tuberculosis se da a través del uso de drogas, es por ello que junto con personal de la Secretaría de Salud Pública, involucramos a los jóvenes estudiantes para que mediante información gráfica plasmaran los riesgos de contagio y las formas de prevención de dicha enfermedad”, manifestó Félix Garza.

El Director del ICJ, mencionó que desde el pasado 7 de marzo lanzó la convocatoria en diferentes planteles educativos de los niveles de preparatoria y universidad, donde al final resultaron 14 finalistas y la ganadora del concurso fue Yaritza Sarahí, misma que recibió diploma y un estímulo económico por su participación.

En el evento académico y de premiación a la ganadora de “Infografías sobre la Tuberculosis”, participaron el coordinador general de área de Salud de la Unison Campus Cajeme, Joel Arias Martínez; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Antonio Alvidrez Labrado, el coordinador de la carrera de Medicina y Enfermería, Alejandro Gómez Alcalá; José Luis López Aldrete, director de la Coordinación Médica Local y Fátima Alejandra Parra Pérez, en representación del director de Salud Municipal, Aquiles Mexía Díaz.