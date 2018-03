Kate del Castillo en problemas financieros

La mexicana Kate del Castillo se encuentra en una crisis económica, así lo reveló su papá, Eric del Castillo, en el programa de televisión “Ventaneando”.

En 2016, la actriz fue vinculada con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, luego de que mantuvieran dos encuentros, ella y el actor de Hollywood Sean Penn, para la realización de una película de la vida del líder del cártel de Sinaloa.

Tras las acusaciones, Kate tuvo que abandonar el país y resguardarse en Los Ángeles, desde donde vive el proceso legal para deslindarse de toda actividad ligada con el narcotraficante.

El padre de la protagonista de “La Reina del Sur”, indicó que durante todo este proceso, Kate ha adquirido deudas: “Ella quedó muy desfalcada con el favorcito miserable que le hicieron. Todavía estamos pagando, sus papás, cosas de ella. Ella no ganó dinero en dos años, y ahora la pobre tiene que ganar dinero. Lo que debe es entre abogados esto y aquello”, aseguró el también actor.

Sobre el plazo de sus deudas, el actor aseguró: “Es que primero era un año, luego ya que se pagó, otro año. Y uno cree que ya pagó, y no, viene otro año, y otro y otro y no terminan. (Son) cosas, intereses, cosas que a veces no hacen bien los contadores y ni modo”.

Aunque la situación de Kate no pone en riesgo sus bienes materiales, sí es una circunstancia que representa ciertas presiones. Por ahora, se encuentra grabando en Colombia la segunda temporada de la serie de Netflix “Ingobernable”.