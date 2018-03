Julio Iglesias enfrenta demanda

El cantante español Julio Iglesias enfrenta una demanda en Miami por el tema “Me olvidé de vivir” que una compositora cubana alega escribió hace 40 años.

Mimi Korman señala en la querella presentada en un tribunal civil local que el intérprete violó sus derechos de autor por el uso no autorizado de la canción.

La firma de abogados The Bobadilla Law Firm, que representa a Korman, dio a conocer que la demanda se presentó el lunes pasado en un tribunal civil, y en ella se alega además prácticas comerciales desleales y engañosas de parte del español.

De acuerdo con los abogados, Iglesias contactó a Korman en mayo de 1978 para que escribiera la versión en español de J’ai oublie de vivre, del cantante francés Johnny Hallyday, en la cual la autora plasmó la historia de Iglesias.

La querella que busca una compensación no especificada, asienta que Iglesias también licenció el tema a otros artistas que han vendido miles de copias. El tema fue lanzado por el cantante en 1978 y después ha sido grabada un centenar de ocasiones.

Korman ha colaborado con figuras como Armando Manzanero y Vicky Carr. Sus abogados dicen que Iglesias actuó de manera “deliberada” y que su cliente tiene derecho a las ganancias generadas por la canción. Iglesias, quien vive en República Dominicana, no se ha pronunciado hasta el momento.