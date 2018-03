Impedirán venta de cerveza en botellas en las playas

Por: Mónica Miranda

La Dirección de Alcoholes en Sonora vigilará durante Semana Santa que en establecimientos ubicados en playas del Estado, no se vendan bebidas alcohólicas en botellas de cristal a fin de prevenir accidentes entre los vacacionistas, indicó Zaira Fernández Morales.

La directora de Alcoholes dijo que los envases de cristal son considerados como armas punzocortantes, además de basura que queda en las playas al finalizar los festejos.

Aclaró que este año no habrá permiso para la instalación de “islas” o carpas para la venta de cerveza, ni eventos masivos en playas como Bahía de Kino y San Carlos.

“Nosotros les pedimos cooperación, los invitamos primero que nada en lo que son las playas evitar que vendan con envases de vidrio, primero porque puede ser un arma punzocortante y segundo porque viene a ser una basura que deja el ciudadano”, recalcó.

Acotó que en cuanto a los permisos de extinción de horario en centros nocturnos de Hermosillo por el momento no ha habido alguna solicitud, ya que normalmente en estas fechas la ciudad se queda vacía incluso fines de semana.