Hacen frente a delitos sexuales

Por: Roberto Aguilar

A pesar de que Navojoa no es un Municipio donde los delitos sexuales se presenten de manera constante, es importante hacerles frente para evitar que ocurran, dijo Manuel Castro Sánchez.

El coordinador regional de Vinculación de Seguridad Pública del Estado, dijo que para ello se han hecho una serie de pláticas de sensibilización y aplicación de estudios de opinión en escuelas de nivel superior y medio superior.

Todo ello enfocado a que los alumnos conozcan del tema y sepan identificar cuando son o cuando alguien es víctima de abuso sexual.

Castro Sánchez, comentó que en lo que va del año se han visitado 10 instituciones educativas entre las que se encuentran secundarias, preparatorias y universidades.

También se ha llegado a la comunidad abierta, destacó, como en el caso de las colonias Allende, Beltrones, Constitución, Sonora, Juárez y la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo.

En las pláticas, dijo, se busca informar a la comunidad en general acerca de cómo se da y cómo se puede prevenir este delito, que sin duda marca a la víctima de por vida.

Señaló que aunque no cuentan con un número de casos de este tipo de delitos en el Municipio, buscan combatir y prevenir los incidentes a través de la información.

En mucho de los casos de violación la víctima no denuncia por diversos factores como el miedo, la vergüenza o por tratarse de que el atacante es una persona muy cercana a su entorno o un familiar, explicó.

“Muchas de las víctimas no denuncian el delito sexual, por eso vamos orientando a los jóvenes sobre cómo se da el abuso y como lo pueden prevenir”, reiteró.