Festejan a niños especiales

La presidenta del DIF Navojoa, Lourdes Ruy Sánchez, les dio la bienvenida y los pequeños disfrutaron de las instalaciones del Parque Infantil

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Niños con capacidades diferentes disfrutaron un festejo en el Parque Infantil durante el Día Mundial del Síndrome de Down, organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de Navojoa (DIF).

La presidenta Lourdes Ruy Sánchez de Silva dio la bienvenida a alumnos de los diferentes planteles de los Centros de Atención Múltiple (CAM) de la ciudad.

Comentó que “el síndrome de Down no es una es una enfermedad o un defecto, sino una condición que les brinda habilidades únicas, dotados de mayor afecto y ternura”.

“Yo tengo un hijo especial, es la razón de mi vida, que me da amor y que nos une como familia; es importante continuar trabajando por ellos porque se deben realizar actividades para mejorar su vida física e intelectual, y que mejor haciendo equipo para promover la inclusión”, expresó.

Además recibió un trofeo que ganaron los niños en diferentes competencias en Ciudad Obregón.

Por su parte, la trabajadora Social del Centro de Atención Múltiple Estatal (CAME) Número 4, Luz María Lagarda, indicó que tanto el Gobierno Municipal y sistema DIF Navojoa, han trabajado por el bien de la sociedad, en especial por las personas con discapacidad.

Recordó que la Asamblea de la Naciones Unidas estableció como día del Síndrome de Down cada 21 de marzo.