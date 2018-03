Celebran Día Mundial del Agua en Navojoa

Se pretende sensibilizar y concientizar a los habitantes en torno a la problemática ambiental: Rodríguez

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de realizar un uso más racional del vital elemento, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oompasn) en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas (CEA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y alumnos de escuelas del Municipio realizaron actividades como parte del Día Mundial del Agua.

Roberto Rodríguez, director del organismo indicó que, a pesar de que existe un suministro de agua para el Municipio, no se deben de dejar a un lado las acciones para promover su cuidado.

Mencionó que a través de esta fecha significativa se pretende sensibilizar y concientizar a los habitantes en torno a la problemática ambiental para el desarrollo de actitudes y valores que nos lleven a la conservación del medio ambiente y al cuidado del agua.

“En efecto, existen zonas en donde la ciudadanía sigue desperdiciando el vital líquido, explicó que los habitantes no quieren creer sobre la posibilidad de que el agua se acabe, pero esto y es un hecho en diferentes puntos del mundo”, indicó.

Por su parte, el presidente municipal Raúl Silva Vela, aseguró que el cuidado del agua debe ser un comportamiento que esté presente para las nuevas generaciones, por lo que es necesario crear conciencia desde la infancia en la necesidad de no desperdiciar.

“Invito a los niños a ser vigilantes del cuidado del agua, para evitar el desperdicio de este vital líquido para en un futuro seguir contando con este”, concluyó.