Boquitas pide a Trevi “limpie” su nombre

Tras confirmar que el año pasado mantuvo un reencuentro con Gloria Trevi por primera vez desde que ambas salieron de la cárcel en 2004, la cantante y actriz María Raquenel Portillo, mejor conocida “Mary Boquitas”, detalló de qué habló con la famosa intérprete.

La ex corista de la creadora de éxitos como “Tu ángel de la guarda”, “Con los ojos cerrados” o “El recuento de los daños”, había declarado que creía que Gloria Trevi estaba, de alguna manera, saboteándole oportunidades de trabajo.

De igual modo, se sentía preocupada de que algunos la señalaran como la responsable de la muerte de la hija que Trevi tuvo en Brasil con su ex manejador, Sergio Andrade.

“Platicamos, fui directa. Le dije: ‘Bueno, vengo a platicar contigo porque quiero saber qué es lo que está pasando. Hay gente que me ha dicho que te enojas si me dan trabajo. Entonces quiero saber qué está pasando, porque hasta donde yo sé, yo no te hice nada’. Y efectivamente, me dijo: ‘Tú no me has hecho nada. Eres la amiga a la que más quise’. Y yo le dije: ‘Y tú igual’”, declaró en entrevista exclusiva con “Suelta la sopa”.