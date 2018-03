“Todos Por Empalme, Todos Por Sonora”

Por: Ricardo López

Dentro de una reunión a puerta cerrada la tarde de ayer, la estructura, militancia y los sectores de la organización política de los partidos Verde, PRI y Nueva Alianza, de los municipios de Bácum, San Ignacio Río Muerto y Empalme, mostraron un pleno respaldo a los candidatos federales ya registrados, destapando abiertamente a los locales de la ciudad jardín.

El apoyo rotundo mostrado para, Sylvana Beltrones, “Maloro” Acosta, Otto Claussen, Claudia Lizárraga y para “El Profe Triny” como se le conoce a Trinidad Flores, estos dos últimos “destapados” ante los equipos y partidos en coalición, fue la señal que dio inicio internamente a un “ya estamos listos para hacer al equipo el ganador”.

En su intervención Acosta Gutiérrez, quien busca representar ante el Senado a Sonora, fue muy conciso, neutral y claro al decir que la lucha no será de “guerras o campañas sucias”, que será un recorrido por la Entidad de proponer positivamente como el Estado puede ir con tendencia hacia arriba, con buenos resultados y beneficios para los sonorenses, así como la gobernadora Claudia Pavlovich lo ha llevado a cabo, después de haber recibido un desastre en todos los aspectos.

Mientras que por la misma línea y sintonía, Sylvana Beltrones recalcó que mientras “los de enfrente” tratan de entenderse y hacer entender a la sociedad de cómo van juntos la izquierda y la derecha, ellos trabajan de la mano con toda la militancia, estructura y simpatizantes a los partidos que representan, anexando que dentro de su precampaña y a unos día de iniciar la campaña oficialmente, el optimismo está presente, ya que las encuestas, sondeos, sociedad civil en general, los marca como los próximos senadores de la República, haciendo hincapié que la fórmula ganadora estaba en casa.

Por su parte quien buscará ser el nuevo diputado federal por el Distrito IV y que ya se registró oficialmente, Otto Guillermo Claussen Iberri, dijo a los presentes, “cuando comenzamos un proyecto, la verdad no tenemos un estado de fe, sino que hay esperanza, deseo, optimismo y aspiraciones, esto es un buen comienzo pero no es suficiente, vamos trabajando juntos por Empalme, vamos luchando todos juntos por Sonora”, finalizando el ex alcalde de Guaymas.

Al concluir la participación de los candidatos ya registrados, Claudia Lizárraga Verdugo y José Trinidad Flores Mendoza “El Profe Triny”, agradecieron la invitación al evento y la presencia de la tercia ganadora, que en algunas semanas estarán integrándose para llevar juntos a Empalme, Bácum y San Ignacio Río Muerto por la senda del éxito.