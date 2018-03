Se le pone al brinco a vecino y sale golpeado

Recientemente, el asaltabancos violento había sido liberado cuando se metió en una trifulca

Por: Ricardo López

Ante un violento asalto que dejó marcado en la historia al puerto en mayo de 2013, al accionar en dos ocasiones su revólver para obligar a la cajera a que le entregaran el dinero y ser detenido al momento de intentar darse a la fuga, Adriel C. R. de 50 años de edad fue liberado presuntamente en menos de 15 meses de haber entrado a prisión por un supuesto delito grave; sin embargo, el pasado fin de semana intentó golpear a un vecino de la colonia Loma Linda y este resultó lesionado al salirle más “picudo” su contrincante.

Inexplicablemente, el chihuahuense que supuestamente participó en dos ocasiones en asaltos a instituciones bancarias en los últimos años en esta Entidad, el pasado viernes 16 de marzo solicitó la presencia de la Policía Municipal y de Cruz Roja en su domicilio, a espaldas del hotel Flamingos, en mencionada colonia, donde reportó telefónicamente que su vecino lo había agredido a golpes, causándole una lesión importante en su cráneo.

Adriel C. R. explicó a los municipales que la tarde del viernes su vecino presuntamente le había golpeado con piedras su auto, un Ford Escort, el cual utilizó en el asalto a Banamex Miramar en el 2013, por lo que llegó al enfrentamiento con el no identificado vecino, mismo que le causó una herida considerable con abertura en la parte superior de la cabeza, en el cuero cabelludo, y huyó.

A su vez, vecinos anexaron que el de la capital de Chihuahua ya había enfrentado en varias ocasiones a la misma persona al “ganarle” el estacionamiento, y que tenían viejas rencillas, dejando en claro que tras asaltar el banco, el ex presidiario llegó en menos de 15 meses de nuevo a Loma Linda, sin dejar de señalarlo como una persona violenta.

“Lo increíble de la situación es que esta persona haya asaltado el banco con un paliacate que le cubría el rostro, haya disparado su pistola, que haya sido detenida con el dinero en su mochila y lo dejen libre, como si nada hubiera hecho”, comentó un vecino preocupado, quien en todo momento dijo y corroboró que el asaltante y el sujeto lesionado, al buscar pleito, es la misma persona.

En el lugar el ex convicto recibió las primeras atenciones de paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron a una clínica del puerto para maximizar las craciones en la herida que presuntamente le causó el vecino de un tubazo en la cabeza; ahora las fuerzas armadas buscan al prófugo.