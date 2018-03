Que va del temor al pánico electoral

Por: Demian Duarte

Muy asustados andan tanto en el PRI como en el PAN con los número que aparecen de la mano de la encuesta de TM Reporte, que indica que Andrés Manuel López Obrador les está ganando a los priístas por 10 puntos y a los panistas por 18 en Sonora, pues la intención de voto a 3 meses de la elección indica que el “Peje” tiene 30% en Sonora, por 20% de José Antonio Meade y apenas 12% de Ricardo Anaya.

En el PRI se les bajó el susto un poquito cuando vieron el otro reactivo, pues resultado que cuando se trata de intención de voto por la fórmula al Senado, la que integran Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio Acosta, tiene los mismos 10 puntos de ventaja, 31 a 21 por ciento, sobre la que integran Lilly Téllez y Alfonso Durazo.

Claro en del PAN la cosa se puso cardiaca y el susto no se les ha quitado ni con Amlodipino o pasiflorines, porque ni con Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta en la fórmula levantan y están con apenas 13 puntos en un distante tercer lugar, perdiendo de todas todas.

Ahora si usted quiere un elemento más para alimentar el temor de los panistas, es cosa de ver cómo andan las intenciones de voto en Hermosillo, donde Célida López se afianza en el segundo lugar en todas las encuestas, mientras Ernesto de Lucas se posiciona como un puntero sólido y el PAN con todo y su candidata Myrna Rea, está lejos de toda competencia en el tercer lugar. Digo, y es que se supone que Hermosillo es de las plazas fuertes de los azules.

***

Otro municipio de los llamados importantes donde ya se completó el cuadro de competidores es Guaymas, donde además del actual presidente municipal, el señalado Lorenzo de Cima Dworak, ya apareció Sara Valle Dessens como abanderada de Morena-PT-PES y además estará Luis Alejandro “Gato” Bárcenas como candidato propuesto del Partido Verde Ecologista de México para integrarse a la Coalición Todos por Sonora, un candidato que se suma a los perfiles de Otto Claussen como abanderado a diputado federal del Distrito 4 y a Susana Corella como aspirante a diputada local por el Distrito 13.

Por cierto será un panista, en este caso el diputado de ese partido Manuel Villegas Rodríguez el que lleve la campaña de los candidatos que van por el llamado partido de la sandía, por aquello de que son verdes por fuera, pero por dentro son bien rojos, al estilo del color rojo del PRI.

***

En Huatabampo también hace aire, y en este caso es por la nominación del PAN a la Presidencia Municipal de ese partido, que hace semanas le dije que recaería en el diputado Ramón Díaz Nieblas, el detalle es que también Francisco Vázquez Valencia anduvo trabajando la plaza, sin embargo al recaer la nominación del blanquiazul en el también conocido como “Chavalo”, las cosas terminaron por partirse, Francisco Vázquez decidió salirse del PAN y afiliarse a Morena, con la aclaración de que no será nominado para ninguna posición por ese partido, pues según me dijo el mismo Vázquez, no se trata de una aventura política, sino de un acto de congruencia en contra de cómo actúan los grupos que ahora están posesionado del Partido Acción Nacional.

***

Hoy jueves en el Congreso se alista la despedida de varios de los integrantes de la 61 Legislatura, que de plano se van en busca de una nueva liana en esto del quehacer político, en específico me referiré a los que van en busca de ser presidente municipales, que son los que tienen que salir este 22 de marzo que es cuando se cerrará la actividad legislativa por este mes, pues ya no deben estar como legisladores en abril.

Se trata de la diputada Célida López Cárdenas del Distrito 2 que va de candidata de la coalición Juntos Haremos Historia por Hermosillo; Rodrigo Acuña Arredondo del 3, que buscará saltar a la Alcaldía de Caborca; Javier Dagnino Escobosa del 6 que va por la Presidencia de Cananea; Carlos Fu Salcido del 7 que buscará ser presidente de Agua Prieta; Jorge Luis Márquez Cázares del 19 y que va por la Presidencia de Navojoa, Ramón Díaz Nieblas del 21 que va como se dice líneas atrás por Huatabampo; y Carlos León, que es plurinominal pero va por la Alcaldía de Hermosillo. Anteriormente Emeterio Ochoa, candidato a la Alcaldía de Cajeme tomó la respectiva licencia.

Es decir un total de 8 diputados de todos los partidos andan en busca de ser presidentes municipales, lo que también debe ser todo un récord.

Correspondencia a [email protected]