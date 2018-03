Política y algo más…

Por: Demian Duarte

DEFINE COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA 44 CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES



Los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia presentaron a 44 candidatos a las presidencias municipales de todo el Estado, con lo que esperan competir, destacando los casos de Hermosillo con Célida López Cárdenas, Guaymas con Sara Valle Dessens y Navojoa con Rosario Quintero.

De acuerdo con Jaime Moreno Berry, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) la lógica de la selección de candidatos en la coalición que suma además a Morena y el Partido Encuentro Social (PES) ha sido un proceso complejo, pues se ha tratado de poner en las manos de los ciudadanos las decisiones.

Aseguró que en todos los casos quienes ahora se integran a los trabajos de la coalición como coordinadores de acción política en cada Municipio, son los mejores perfiles, avalados por las tres fuerzas políticas y respaldados por la ciudadanía a través de encuestas realizadas por la Comisión Nacional de Elecciones.

Martín Preciado del PES dijo que el objetivo es ganar el mayor número de municipios en Sonora y que para esto se escogió a quienes representan mayores oportunidades de triunfo.

Jacobo Mendoza detalló que se trata de las siguientes personas:

Jesús Alfonso Montaño, Agua Prieta; Sergio Escalante Monteverde, Átil; Manuel María Madrid Galaz, Bacadehuachi; Ramón Ángel Pacheco, Baviácora; Celia Durazo, Bavispe; Librado Macías, Caborca; Judith Beatriz Ochoa, Cananea; María Jesús Espinoza Franco, Carbó; Esther Guadalupe Cota Miranda, La Colorada.

Además de María Trinidad Miranda Miranda, Cucurpe; Francisco Javier Genesta, Empalme; Judas Tadeo Mendívil Valenzuela, Etchojoa; Carlos Luna Córdova, Fronteras; Marisela Montaño Fimbres, Granados; Jesús Rentería Vázquez, Ímuris; Víctor Manuel Fimbres Ortega, Magdalena; Nilsa Gálvez Espinoza, Mazatán; Ramón Durazo, Moctezuma; Lourdes Yolanda Córdova Vázquez, Naco; Norma Arena Portillo Mora, Nácori Chico; Raquel Alejandra Zúñiga Gutiérrez, Nacozari de García.

Así como Ana Cecilia Navarro Chávez, Ónavas; Raúl Fernando Valenzuela Montaño, Pitiquito; Leonardo Flores, Quiriego; Francisco Javier Buelna Arzola, Rosario; Lorenzo Torres Encinas, Sahuaripa; Luis Francisco Aguilar Durón, San Felipe de Jesús; Rosa María Encinas Cornejo, San Javier; Tomas Cruz, San Miguel de Horcasitas; Javier Vicente Munguía Cañedo, Santa Ana; Edgardo Valenzuela, Sáric; Alberto Isaac Mújica Jaime, Soyopa; René Lucero Tapia, Suaqui Grande; Leonel Infante Silva, Trincheras; Martha Lilia Trujillo Mosqueda, Tubutama; Martha Guadalupe Enríquez, Ures; Bernardo Ríos Chino, Villa Hidalgo; Isabel Adriana Espinoza Valenzuela, Yécora; José Ramón Sandoval García, Plutarco Elías Calles; Patricia Zulema Magallanes Lugo, San Ignacio Río Muerto, y Lina Mungarro en Benito Juárez.

PODRÁN INCONFORMARSE CANDIDATOS DEL PRI PARA PERMANECER EN SUS CARGOS HASTA LA ELECCIÓN

Los candidatos a los puestos de elección popular pueden impugnar por la vía judicial las disposiciones que los obligan a renunciar a sus cargos con 90 días de anticipación a la elección, dijo el dirigente estatal del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez

“Ninguno de nuestros candidatos debe ir en contra ni de la ley ni de los criterios de los tribunales, será decisión de cada uno de ellos ir a un juicio de impugnación que les permita quedarse en el cargo o separarse del mismo para contender”, dijo en entrevista.

Anotó que el partido no se los exigirá en lo individual, sino que tendrán que hacerlo en conciencia y en lo individual.

También comentó que las listas de candidatos a las presidencias municipales estarán completas antes de fin de mes y aunque hay avances importantes, dijo que el detalle con esas listas es que no están todavía listas.

SE VA FRANCISCO VÁZQUEZ DEL PAN A MORENA

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recibió una escisión de militantes del PAN en Sonora, encabezada por Francisco Vázquez Valencia, quien se pasó a las filas de Morena con decenas de ex panistas.

El ahora ex militante dijo que se le cerraron todas las vías para competir por la candidatura a presidente municipal de Huatabampo a fin de favorecer a Ramón Díaz Nieblas, situación en la que aseguró trabajó desde hace un año en la formación de un equipo que le permitiera ir adelante, sin embargo acusó que la dirigencia nacional del blanquiazul le pidió hacer a un lado en beneficio de otro proyecto.

Ante esto Vázquez Valencia señaló que se decidió a renunciar al PAN por congruencia y por estar en contra de las decisiones cupulares que toma la dirigencia de Damián Zepeda Vidales.

El ex panista aseguró que no buscará ser nominado a la presidencia municipal de Huatabampo o algún otro cargo en este proceso electoral, pues no se trata de oportunismo político.

Al respecto la dirigencia del PAN, indicó a través de un comunicado que ese partido está enfocado en atender con absoluta responsabilidad el proceso electoral, por lo que en la designación de candidaturas se optó por los mejores perfiles y competitividad que brindan al proyecto cambiar el régimen en nuestro país.

Con esa premisa se conformó la lista de candidatos, siempre privilegiando aquellos que puedan hacer un buen papel en el proceso electoral, expresó la presidenta del PAN Sonora, Alejandra López Noriega.

“Específicamente en el caso de Huatabampo la decisión fue más compleja debido al alto nivel de competencia que tenían los interesados, dijo, no obstante, predominó en la decisión final, aquel perfil que resultó con mayor nivel de competitividad y suma al proyecto de coalición”, señaló la dirigente estatal.