Morelos C derrota a Villa Juárez

Por: Joel Luna

Con una victoria a domicilio, así fue como el conjunto Morelos C de Juan Antelo regresa a la senda del triunfo al derrotar a su similar de Villa Juárez por marcador de 2 a 1, en acciones correspondientes a la jornada 8 del torneo de Liga del Futbol Máster.

En el campo de Villa Juárez y bajo un clima propicio para jugar futbol, la escuadra de la colonia Morelos va y le pega a domicilio a Villa Juárez, brindando ambos equipos un buen encuentro, con un dominio alterno de la media cancha sacando la mejor parte los visitantes al quedarse con el triunfo.

Guadalupe Cruz le había dado la ventaja a los locales al anotar al minuto 5, siendo Juan Antelo al minuto 30 y Juan Carlos Parra al minuto 49 los encargados de darle la vuelta al marcador.

Buen trabajo del nazareno Florentino Noriega al correr bien sus diagonales y aplicar de manera correcta el reglamento de juego.

DEP. SHELTER VENCE A UCAY

Dep. Shelter de Francisco “Mexicano” Mendoza logra una victoria más en el torneo al derrotar a UCAY del profe Ramón Encinas por marcador de 2 a 1.

Anotando por los triunfadores Leo Balderrama y el “ Buitre” Santacruz mientras que por los caídos se hizo presente Juan Ávila.

De resaltar la labor del portero de UCAY el profe Ramón Encinas al impedir la goleada de su escuadra al realizar numerosas atajadas y evitar la caída de su marco.

En otros resultados tenemos que Graduaciones C reacciona y le pega a SNTSS 3 a 2, Transportes Pilu y Samuráis empatan a 2, ganando estos últimos el punto extra en penales y en el cierre de la jornada Gamesa C golea a un alicaído Mentores 3 a 0.