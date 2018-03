Melendi presenta su nuevo disco

A menos de dos años de su más reciente producción, el cantautor español Melendi presentó su nuevo disco “Ahora”, del cual se desprende el sencillo “El arrepentido”, en el cual colaboró con el colombiano Carlos Vives.

En conferencia de prensa, el cantante se mostró alegre y agradecido al hablar de su noveno material discográfico, del que también es productor y en el que además colaboró con Alejandro Sanz y el artista de freestyle, Arkano, en la canción “Déjala que baile”.

La colaboración con Carlos Vives nace de una forma orgánica. Para el español trabajar con él fue una “fiesta”, que se nota en los arreglos y esencia que se muestran en el sencillo y videoclip que lo acompaña.

En tanto, a Alejandro Sanz le pidió como un favor colaborar en el disco, “nos reunimos y le dije: Elige la canción que quieras, pero canta conmigo en este disco por favor, y él eligió esa, la cual ya había cantado conmigo Arkano”, expresó.

“Ahora” puede describirse como un álbum en el que se mezclan ritmos latinos, baladas, coros góspel, arreglos electrónicos e incluso rap, ritmos que pueden parecer ajenos al cantautor, pero que combina perfectamente con el pop que lo caracteriza.

Para Melendi, el ahora es algo con el cual no se ha conectado hace mucho tiempo, “me he pasado una gran parte de mi vida postergando mi felicidad, condicionándola a cuando pasen ciertas cosas.

“De repente el ahora, el presente, es el mayor regalo que la vida me ha dado”. Al hablar de los temas que componen su nueva producción, describió a “Como el agua y el aceite” como una canción que habla de los miedos, de cómo nos desconectan, cómo muchas veces nos miramos a un espejo y no nos reconocemos.

“El motivo es porque no somos honestos con nosotros mismos, hay muchas cosas que arrastramos y no queremos ver, eso hace que haya una separación grande entre lo que somos y lo que vemos”.

Otras de las canciones que integran “Ahora” son “Lo que nos merecemos”, “Tiempo de Re-evolución”, “Mi código postal”, “Negro sin ti”. Para Ramón Melendi Espina, (nombre real del artista), la fama y el éxito no tienen un método especial, “no estoy muy seguro de ningún secreto o ninguna forma, yo hablo de como veo la música y como veo la vida, que es muy parecido”.

“Es fundamental para mí el no conformismo, no quedarme quieto en los mismos parámetros por el simple hecho de que funcionan, es muy importante para mí revisitarme, para seguir sintiendo que puedo aprender”.

Para él, sus fans representan un aprendizaje mutuo, “creo que hemos crecido juntos, que hemos vivido las mismas cosas, que hemos pasado las mismas experiencias, el ser humano es muy parecido. Al final esa complicidad es lo que nos tiene juntos de nuevo”.

Melendi se presentará este 2018 en España con su “Ahora Tour”, donde destaca el estreno en directo de la gira, el 25 de agosto en el Starlite Festival de Marbella.

El inicio de la gira internacional por América, está previsto para finales de febrero de 2019, con el cual visitará ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Puerto Rico, Bogotá, Medellín, Buenos Aires, entre otras más.