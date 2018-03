Medias disparejas en Día Mundial del Síndrome de Down

Por: Fabiola Navarro

Niños y niñas de la Primaria Adaberto L. Salcido y la Unidad de Servicio de Atención a la Educación Regular (Usaer) número 5248, se pusieron las medias disparejas para celebrar la diversidad en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, este 21 de marzo.

Ivanna, quien cursa el sexto grado, fue la primera alumna de esa institución en romper las barreras y lograr la inclusión educativa. Ahora, Ana le sigue los pasos y cursa el primer grado, contando con el cariño y la aceptación de todos sus compañeritos, así como con la disposición de la planta docente para atenderlas.

Lilí Escalante Sestega, psicóloga de la Uaser, informó que en ese plantel actualmente se atiende a dos niñas con este síndrome, y hasta hace unos meses eran tres menores; sin embargo, una tuvo que dejar la escuela por cambio de domicilio.

“El proceso de inclusión ha sido lento, pero se ha logrado el objetivo, persiguiendo siempre la integración de los niños; sin embargo, hay situaciones que, aún cuando se contemplan, no se están llevando a cabo, como son la apertura y la concientización de las personas. A veces no hay aceptación, porque pueden pensar que estos niños no podrán con el trabajo. Otros aspectos que dificultan un poco la inclusión, son la infraestructura de las escuelas o la currícula de las mismas, porque no basta nada más integrarlos, sino hay que hacer todo un programa para poder adecuar las clases a ellos”, indicó.