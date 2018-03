Inaugura gobernadora ludoteca

Es para beneficio de jóvenes con Síndrome de Down

Como parte de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inauguró una ludoteca, en la que cientos de jóvenes graduados del Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida continuarán con el programa de inclusión social.

Este espacio es único en su tipo en Sonora y su finalidad es, mediante actividades propias de una terapia ocupacional, atender a quienes ya concluyeron su formación para integrarse al mercado laboral que se ofrece en el Centro de Capacitación.

La gobernadora cortó el listón y supervisó la calidad de las instalaciones y servicios en compañía de la presidenta de la Fundación Dar Más por Sonora, Yolanda Escalante de Mazón, la presidenta y la directora del Sistema DIF Sonora, Margarita Ibarra de Torres y Karina Zárate Félix, respectivamente, así como la presidenta de DIF Hermosillo, Martha Antúnez de Acosta; y Armida Vásquez de Navarro, presidenta del Voluntariado de la Secretaría de Hacienda.

“Esta ludoteca dará un nuevo servicio a jóvenes que ya se graduaron de este centro, pero que pueden volver y sentirse en un espacio cómodo, donde puedan seguir aprendiendo y desarrollando sus habilidades”, señaló la mandataria luego de escuchar el testimonio de Andrea de la Cruz Portela, joven beneficiaria.

El equipo y material de juego, así como el de cerámica, fueron donados por la Fundación Dar Más por Sonora, por lo que se agradeció a la presidenta de esa organización, Yolanda Escalante de Mazón, por favorecer a centenares de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y Síndrome de Down que son usuarios potenciales de la ludoteca.

La presidenta del Sistema DIF Sonora, detalló que en este espacio ofrecerán actividades como: Círculos de lectura, juegos de mesa, tejido de estambres y tablas, bordado en mantas, elaboración de bisutería, manualidades, barro o arcilla, entre otras.

“Atenderán los trabajos especialistas y personas voluntarias que deseen apoyar; Invito a madres de familia a que vengan a colaborar de una forma voluntaria”, manifestó.

En la ludoteca se aplicaron 177 mil 30 pesos, de los cuales 87 mil 30 pesos corresponden a la construcción y 90 mil pesos a equipamiento.

La gobernadora Pavlovich supervisó además las actividades del centro donde 42 jóvenes con Síndrome de Down reciben instrucción para el trabajo.

Recorrió las salas en las que reciben talleres para trabajar en hotelería y mantenimiento, auxiliar de oficina, proyectos productivos y supermercado, y la Cafetería Buena Vibra