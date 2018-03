Hacen falta proyectos de vialidad para ciclistas

Por: Mónica Miranda

Los trabajos para incorporar ciclovías en las calles de Hermosillo son proyectos improvisados por parte del Ayuntamiento de la ciudad, ya que no tienen un objetivo a largo plazo que garantice la correcta infraestructura para los ciclistas, indicó Raúl Romandía Manzo.

El presidente del Colegio de Arquitectos de Hermosillo dijo que sí ha intentado el Gobierno Municipal mejorar las condiciones de movilidad de las bicicletas, sin embargo han resultado fallidos debido a que no se aplica a este tipo de proyectos el capital necesario para crear obras bien estructuradas.

“Son proyectos a corto plazo, adecuados a lo inmediato o a la necesidad que en ese momento está muy latente, lo que creo yo que definitivamente falta es una planeación mucho más estratégica de un plan de ordenamiento que existe en el Instituto de Planeación Municipal pero hace falta que se aplique”, consideró.

Sólo con la implementación de medidas bien desarrolladas, señaló, se podrá crear una cultura vial de respeto, tanto del automovilista como de los peatones y ciclistas a fin de evitar accidentes fatales.

“Es una responsabilidad compartidas, donde existe información y proyectos pero donde definitivamente tenemos que echar a andar todos de la mano, porque la autoridad sola no va a poder, ni tampoco los grupos de ciclistas solos, ni la Iniciativa Privada, es una chamba de todos”, dijo el experto.

Reiteró que en Hermosillo existe poca infraestructura e intervención para generar espacios propicios para los ciclistas, y que los automovilistas tomen en cuenta que, incluso en las vialidades principales, circulan bicicletas.