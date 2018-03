Floyd Mayweather Jr. pedirá licencia en MMA

El multicampeón de boxeo Floyd Mayweather Jr. aún tiene por delante un objetivo más en su ilustre carrera.

Aseguró al portal TMZ que tramitará su licencia para convertirse en peleador de artes marciales mixtas, este finalizó su carrera profesional como boxeador de forma invicta en 50 peleas.

“Todo requiere tiempo”, declaró. “Eventualmente, vamos a solicitar la licencia y espero que podamos pelear”.

Mayweather acumuló una marca 50-0 como boxeador, incluyendo un triunfo por nocaut sobre la estrella del UFC, Conor McGregor. Desde este enfrentamiento en el ring se ha rumorado que ambos podrían enfrentarse en el octágono, sin embargo, no se ha concretado un acuerdo para que se realice la pelea.

Si bien tiene la intención de solicitar su licencia de peleador de artes marciales mixtas, no hay garantías que se produzca su combate con McGregor, sobre todo considerando que parece no tener prisa en conseguirla.

“Incluso si se necesitan de seis a ocho meses, lo que sea necesario”, sentenció. “Queremos asegurarnos que todo se haga de la manera correcta”.

La semana pasada, Mayweather aseguró, de acuerdo a TMZ, que se encuentra entrenando lucha libre. “Puedo luchar, mi lucha no es tan mala”, dijo. “En una escala del 1 al 10, probablemente es un 7 y creo que podríamos llevarlo hasta un 9” declaró.