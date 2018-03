“Canelo” contesta con una barbajanada

“Canelo” Álvarez finalmente contestó a los comentarios de Gennady Golovkin, quien ayer le acusó de haber usado cosas ilegales cuando se enfrentaron en septiembre pasado, pero lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde asegura que va a patearle el trasero a GGG, a quien llamó “Perrita”.

“Voy a patearte el pin… trasero”, escribió “Canelo” en sus Instagram Stories, en donde se le ve haciendo sombra sobre el ring. “Perrita #GGG”, añadió el púgil mexicano, evidentemente molesto por las palabras del kazajo, aunque trabajando bastante enfocado en la batalla.

Fuentes cercanas al equipo del mexicano confirmaron que hay una gran molestia por parte de “Canelo” tras las acusaciones de Golovkin. Ello ha originado que trabaje aún mucho más fuerte en su campamento en San Diego, California, mientras aguarda la posición final de la Comisión Atlética de Nevada sobre el positivo por niveles bajos de clembuterol que tuvo en dos pruebas en febrero pasado, “por posible consumo de carne contaminada”.

Trascendió que hace unos días “Canelo” Álvarez tuvo una entrevista con Bob Bennett, representante de la Comisión Atlética de Nevada, y ha cooperado con los exámenes que le han pedido, pero no pretende dar una palabra sobre las acusaciones de Golovkin hasta que no de su veredicto la Comisión.

Eric Gómez despachó las inferencias del equipo de GGG y el boxeador sobre el uso de sustancias como falta de confianza.

Al inferir que “Canelo” es un peleador que no está limpio, el kazajo busca pintarse como la víctima en esta promoción.

Durante un entrenamiento de medios, el campeón media infirió el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, al afirmar que había visto pinchazos en los brazos del mexicano.

En Golden Boy Promotions han considerado las palabras de Golovkin como ofensivas y difamatorias, pero tampoco van a proceder de ninguna manera hasta no saber la posición de la Comisión, en tanto, han recomendado a “Canelo” continuar con su trabajo como estaba planeado.