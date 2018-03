América acepta interés por Darwin Quintero

Con la propuesta sobre la mesa y las negociaciones en su momento más álgido, Darwin Quintero podría tener sus últimas horas como jugador de América, toda vez que Minnesota United, de la MLS, se encuentra decidido a hacerse de sus servicios y planteó la oferta formal por el colombiano.

El propio Miguel Herrera confesó que el interés de la Major League Soccer viene de tiempo atrás y reconoció que esta nueva franquicia norteamericana podría ser el destino del llamado “Científico del Gol”.

“Ha habido un interés desde hace mucho tiempo de la MLS por Darwin (Quintero). Hoy un equipo como Minnesota se ha acercado a la directiva, tienen una propuesta. Realmente aún no me informan cómo está la situación, pero seguramente en estos días estará ya dando a conocer la situación de Darwin; o se queda realmente ya de lleno en el América o emigra a la MLS con una posibilidad que sea Minnesota su nuevo equipo”, explicó.

En este momento, el “Piojo” se encuentra a la espera de lo que sus directivos le informen, ya que espera que todo se resuelva en el transcurso de las próximas horas.

“Esperemos lo que nos diga la directiva, yo espero que entre hoy y mañana ya se defina esto para poder estar tranquilos, tanto Darwin como nosotros. Si es que ya contamos con él al cien por ciento en su cabeza, decirle ‘ya eres jugador de América o hasta aquí estuviste en el equipo y ya (debes) emigrar a tu nuevo lugar’”, dijo en entrevista.

Quintero jugó el pasado fin de semana con el equipo Sub 20 de las Águilas y anotó un gol.