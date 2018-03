Admite Zuckerberg robo de datos de Facebook

El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, reconoció ayer errores que permitieron la utilización de datos de usuarios de la red social para influir en las elecciones presidenciales de EU en 2016.

En una carta, dio su primera postura desde que se reveló que Cambridge Analytica, una empresa ligada al ahora presidente de EU, Donald Trump, reunió datos de miles de usuarios de Facebook y creó algoritmos que “llevó la propagación de noticias falsas a otro nivel”.

“Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos entonces no merecemos servirle. He estado trabajando para entender exactamente lo que pasó y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder”, dijo en la publicación en Facebook.

Y agregó que “la buena noticia es que las acciones más importantes para evitar que esto suceda de nuevo hoy ya nos hemos tomado hace años. Pero también hemos cometido errores, hay algo más que hacer, y tenemos que dar un paso adelante y hacerlo”.

Zuckerberg expresó que la acción de Kogan “fue una violación de confianza” entre Facebook y las personas que comparten sus datos y “esperan que nosotros lo protegemos. Tenemos que arreglar eso”.

“Si bien esta cuestión específica que involucra a Cambridge Analytica, ya no debería suceder con nuevas aplicaciones hoy, eso no cambia lo que pasó. Vamos a aprender de esta experiencia para asegurar más nuestra plataforma y hacer que nuestra comunidad sea más segura para todos los que van hacia adelante”, concluyó