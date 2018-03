Presenta empresario denuncia ante FAS

Por despojo contra Ayuntamiento de Caborca

Por: Mónica Miranda

El empresario de bienes raíces Adrián Loustanau Pellat presentó una denuncia por despojo de un predio de 5 mil 800 metros cuadrados en Caborca ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora en contra de Karina García Gutiérrez, alcaldesa con licencia de Caborca e Ignacio García Fierros ex diputado local del PAN.

Fue el 18 de enero cuando el denunciante acudió al predio en Caborca y le fue impedido el paso por personal de vigilancia, asegurando que el terreno había sido cedido por el Ayuntamiento a García Fierros, por lo que decidió dar aviso a la Fiscalía General del Estado, donde asegura se ha mantenido paralizada la investigación desde el 24 de enero.

“Desde el 2011 tengo ese terreno, tengo pagado el predial y toda la documentación que me acredita como dueño, fue por parte de este señor un robo en despoblado”, denunció.

El empresario señaló que el valor comercial de dicho terreno es de 5 millones de pesos, con una longitud de 5 mil 800 metros cuadrados y era utilizado como bodega.

Loustanau detalló que el despojo se debe a un proyecto carretero entre el Ayuntamiento de Caborca y el constructor Ignacio García Fierros que conectará El Desemboque con el predio para crear otro acceso de entrada al Municipio.

“No se vale que él se quiera adjudicar un predio, yo lo compré en 2011 a la empresa Grupo Desarrolladores del Noroeste que es una administradora de carteras que le compró a Bancomer a nivel nacional más de 5 mil inmuebles y ellos me lo vendieron en 2011”, recalcó.