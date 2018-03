Prepara México escenario de mayor competitividad

Para renovar TLC: Ildefonso Guajardo

Por: Demian Duarte

El secretario de Economía del Gobierno Federal, Ildefonso Guajardo, aseguró que México busca ganar en competitividad a fin de firmar un nuevo Tratado de Libre Comercio en condiciones de mayor ventaja con los Estados Unidos y Canadá.

El funcionario dijo que en abril se dará paso a la octava ronda de negociaciones y que prácticamente hay un consenso respecto a la necesidad de actualiza y ratificar el tratado, sin embargo señaló que en vía de mientras, la estrategia de México es fortalecerse y diversificar mercados, por lo que reiteró que se trabajó con la Unión Europea a fin de actualizar el acuerdo, lo mismo que se firmó el Acuerdo Asia Pacífico y se trabaja con otros países como Brasil y Argentina.

Durante el anuncio de inversión que se hizo en la planta de Constellation Brands, Guajardo habló de avances importantes, y que hay propuestas sobre la mesa, aunque se espera a que Estados Unidos responda a ciertas posiciones relativas a temas de industria.

Guajardo dijo que hay una negativa de parte de México y Canadá a regresar a esquemas arancelarios que se consideran ya del pasado, pues se trata de conservar ventajas en términos de la relación de naciones más privilegiadas que ese conserva independientemente del tratado.

“Esta región sabe lo que la apertura comercial representa para el país, la certidumbre se logra con el compromiso, esta renegociación no debe permitir certeza jurídica y de mercado que buscamos”, anotó.

No es fácil, el acuerdo tiene 24 años de edad y debemos modernizar y actualizar, con una visión clara de que hay temas nuevas como el comercio electrónico, el mercado de energía o la existencia de gas y petróleo que no estaban en el entorno y que debemos potencializar.

Hay cuestiones que nos llevan en el ánimo proteccionista a los años 70 a través de aranceles, queremos que con un nuevo TLC podremos generar mayor demanda y nuevas cadenas de valor, pero no permitiremos volver a temas arancelarios del pasado.