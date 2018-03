Premiación Liga de Novatos

El evento culminó con un ameno convivio

Por: Joel Luna

Anoche se desarrolló la ceremonia de premiación de la Liga de Novatos de boliche, donde la escuadra de Matco Tecnología integrada por Luis Lie, Rogelio Núñez, Eleazar Lugo, Javier Rojas, Héctor Soto y Armando Álvarez, recibieron el trofeo de campeón.

El segundo lugar fue para el equipo de Fantastic Four integrado por Carlos Robles, Aldo Arias, Gonzalo Olea y Juan Carlos Torres.

El tercer lugar correspondió a Electrones integrado por Rosbelt de la Garza, Roberto Zavala, Regino Acedo y Jesús Moreno.

El trofeo para el equipo campeón de rol regular fue para Electrones, Fantastic four fue segundo.

En final especial el equipo de Ramsa del Yaqui fue el campeón,

equipo integrado por Adrián Ramos, Martín Anzaldo, José Ricardo Ivic, Benjamín Castelo, Aquilino Fuerte y Luis Felipe Yerkov.

En categorías individuales el tiro más alto fue para Miguel Gutiérrez con 168 pinos, sub campeón Gonzalo Olea con 167. El tercer lugar correspondió a Luis Pablo Serrano con 165.

El tiro alto con hándicap fue para Adrián Ramos Junior con 277 pinos; el tiro alto neto fue para Adrián Ramos Junior con 247.

La serie alta con hándicap fue para Miguel Gutiérrez con 666; la serie alta neta es para Luis Pablo Serrano con 624.

En categoría especial Luis Lie ganó con 179 pinos, segundo lugar lució Calleros con 171, tercer lugar Kore Valdez 169, tiro alto neto Pablo Esquer con 267, serie alta neta Luis Lie 638.

Tiro alto con hándicap Pablo Esquer 267 y serie alta con hándicap Luis Lie con 638.

CATEGORÍA FEMENIL

La campeona en esta categoría fue Paula Mejía con 139 pinos.

El segundo lugar fue para Alejandra Calleros con 130, tercer lugar para Marla Soto con 126.

Tiro alto neto con hándicap Paula Mejía con 226; Serie alta con hándicap Mayra Iriarte con 571 y serie alta neta Paula Mejía con 485.