Pide Cuarón ser transparentes

Alfonso Cuarón abrió su cuenta de Twitter hace seis meses. El cineasta mexicano usó la red social para pedir ayuda después de los temblores de septiembre pasado y que dejaron miles de damnificados en el país.

El ganador de un premio Oscar a Mejor director por su filme “Gravity” estuvo el lunes en la Ciudad de México para recordar el sentimiento que se vivió en aquellos días.

“Ya son seis meses de los dos terremotos. Sin embargo, para muchas comunidades no ha pasado ese tiempo y aún tienen necesidades como las del día uno. No hay que perder a esta sociedad, esta sociedad tan camarada. No hay que perder eso que la sociedad ganó y que también se mantenga este ejercicio democrático”, dijo.