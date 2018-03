¿Otro bebé Derbez?

Hace casi cuatro años, Eugenio Derbez se convirtió en papá por cuarta ocasión. Él mismo declaró que nunca pensó que volvería a vivir esta experiencia pasados los 50 años, sin embargo, ha confesado que ha sido inigualable y que, incluso, se considera ahora un mejor papá.

A la famosa familia Derbez se sumó hace unas semanas una nueva integrante: Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmman. La nieta del comediante ha traído alegría, multiplicado el amor en la familia y, curiosamente, ha despertado en Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio, las ganas de volver a ser mamá.

Este fin de semana Alessandra compartió en Instagram una fotografía en la que la vemos mirar con ternura a Kailani mientras las sostiene en sus brazos: “Así la vida. #Kai ⭐ Esta princesita tiene a la familia de cabeza y loca de amor, no puede ser más bella. Qué bendición tan grande tenerlos cerquita @aislinnderbez @mauochmann y poder disfrutarlos tanto. Los amamos❤❤❤❤❤”, posteó.

Sin embargo, fue en los hashtags donde Alessandra dejó en evidencia que no está cerrada la posibilidad de volver a ser mamá: “He de confesar que se me está antojando. Piénsalo…”, dirigió a su esposo.

“#hedeconfesarqueserabuelaeslomáximo y también #hedeconfesarquesemeestáantojando … Aaaaaaah verdad @ederbez… #piénsalo”, fue el post que despertó emoción entre sus fans.