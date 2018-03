Navojoense se reta en el Valle de Sagarmatha

Por: Roberto Aguilar

Muchas personas se ponen metas personales que marcan de alguna manera sus vidas, tal es el caso de David Omar Guirado, un joven navojoense que a su corta edad decidió explorar las cordilleras del Himalaya, en el Valle de Sagarmatha.

Aunque las condiciones no le permiten aun escalar el Everest, decidió hacer el trekking (viaje corto de senderismo) al campamento base detrás del Everest en el continente asiático.

Ayer martes 20 de marzo inició esta travesía de tres semanas para llegar a dicho lugar y conseguir romper esta meta personal.

Lo más relevante de esta aventura es que David Omar viaja en esta caminata sin portero, ni guía y quizá una preparación de entrenamiento y alimentación muy básica, para este tipo de situación.

Su reto personal es provocar que los sueños se pueden hacer tangibles en medida de que se propongan y que cualquiera con intenciones de animarse podría aplicar para hacer esto en su vida, además que la paso estudiando algunos tips para gastar lo más mínimo.

Refirió que no enfrenta el Everest por falta de voluntad, sino que las condiciones no se lo permiten en este momento, ya que se requieren permisos especiales y una inversión fuerte para hacerlo, al ser esta la montaña más grande el mundo.

Pero el simple hecho de viajar al otro lado del mundo para retarse a sí mismo en este punto del Valle de Sagarmatha, lo vuelve una proeza de Navojoa.