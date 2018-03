Tenemos el triunfo electoral en Sonora a la vista: Alfonso Durazo

En entrevista exclusiva aseguró que hay condiciones de triunfo en las elecciones presidenciales en la Entidad y que Morena y sus aliados podrán convertirse en la primera fuerza política en el Estado

Por: Demian Duarte

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), junto a sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), dentro de la coalición Juntos Haremos Historia, se ha fortalecido a tal grado que hoy aspira a ganar las elecciones en Sonora, tanto la presidenciales, como la de senadores y cambiar para siempre el tablero de la política en la Entidad.

Para conseguirlo se trabaja en la conformación de un verdadero ejército de promoción del voto y en otro más para cuidar la elección, pues de lo que se trata es de no dar margen alguno para que se la roben.

Ese es el panorama que ofrece Alfonso Durazo Montaño, dirigente de Morena en Sonora y cabeza visible del esfuerzo político y electoral que a nivel nacional emprende Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció una amplia entrevista para DIARIO DEL YAQUI, en la que delineó parte de su visión, algo de sus estrategias y preocupaciones en el periodo de intercampaña y además adelantó que no se ha visto nada, pues la verdadera fuerza del movimiento político-electoral que encarna su candidato presidencial se está configurando.

“Nuestro piso en Sonora es de 420 mil votos y nuestra posición actual es de triunfo, ahora lo que necesitamos es tener la capacidad de ampliar ese margen a fin de impedir que las artimañas de nuestros adversarios puedan darle vuelta a ese escenario”, dijo en la entrevista.

—El Momento actual es la intercampaña, ustedes trabajan en organización interna ¿Qué sucede en la coalición?

—Son varias líneas simultáneas, primero el proceso de postulación de candidatos a los puestos de elección popular. Este proceso se lleva en coordinación entre Morena, PT y PES.

Todo se ha hecho con gran madurez, pues se asume que el objetivo fundamental es ganar la Presidencia de la República y lograr el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de contar con una capacidad política, administrativa y presupuestal para impulsar el cambio.

Ahora también trabajamos en los acuerdos para postular candidatos y definir quiénes serán esos aspirantes y finalmente en los mecanismos de elección.

Hacemos ternas, mismas que aprueba el consejo estatal, se suman el PT y el PES con propuestas y finalmente esa terna se somete a encuestas, para que quien tenga mayor respaldo social y optimice una aportación electoral al triunfo de nuestro candidato, es quien termina siendo postulado.

En ese camino no nos hemos peleado en ningún momento por minucias y cada partido ha tenido como referencia el objetivo de ver quién aporta más al triunfo de nuestro proyecto.

—Hay un reparto de espacios en porciones de 50% para Morena y 25% para PT y PES

—Sí, pero el acuerdo es que al final los partidos puedan proponer en todos los espacios, de modo que el postulado sea quien tenga mayores oportunidades de ganar.

—La estructura ha sido punto débil ¿Cómo están trabajando en esto?

—Sin duda, configurar mecanismos de defensa del voto es nuestra preocupación central y es un esquema estelar que hemos construido en defensa, tenemos una similar en promoción del mismo y hemos impedido que se crucen, para no contaminar la promoción del sufragio, con la construcción de una defensa del voto.

No queremos nada distraiga a la estructura de defensa.

— ¿Hay un número objetivo para esto, es decir cuántas personas se necesitan?

Son 1 mil 600 secciones y 3 mil 500 casillas, y necesitamos titular y suplente por cada una de las casillas, de cada uno de los partidos, por eso tenemos el compromiso de apoyarnos recíprocamente, de modo que construiremos un ejército de PT, PES y Morena para cubrir completamente el proceso.

Nosotros pensamos que seremos capaces de tener al menos a 21 mil personas para cuidar la elección y estamos avanzando fuerte en torno a ese objetivo.

Para hablar de política y democracia, se debe tener claro que es necesario construir una estructura política que defienda los votos y que no nos los vayan a robar, que no se los roben otros partidos, o no los desaparezca la autoridad.

— ¿Tan así las cosas?

—En un país medianamente democrático, la autoridad es responsable de la elección y de su legalidad, y los partidos no tienen absolutamente ninguna necesidad de construir una organización para defensa del voto, que es cara, complicada, y que cuesta un gran esfuerzo.

Por eso en el caso nuestro estamos trabajando en ese sentido, y es un reflejo del subdesarrollo democrático que padece México.

Estamos inmersos en construir una estructura para evitar que nos roben el voto como sucedió en 2012 y en 2006.

El principal reto para nosotros es la institución electoral.

— ¿En las postulaciones de candidatos, por qué no hay todavía gran claridad respecto a quiénes competirán por la coalición?

—Estoy seguro que muy pronto podremos divulgar el cuadro federal y los candidatos a diputados federales, a fin de estar ya completando las cosas.

—Andrés Manuel ha venido mucho a Sonora, siete veces en 2 años, es el candidato que más visitas tiene ¿Qué es exactamente lo que está viendo él y que ve Morena en Sonora?

—No podemos desestimar a los estados con bajo padrón electoral como es Sonora, porque pueden sumar la oportunidad de derrota o triunfo, y en general los estados del norte de México tienen un padrón mucho menos denso, pero es importante trabajarlos con el mismo interés.

Lo que estamos viendo es que en estos estados, comenzando por Sonora, se acabó ya la vieja idea de que aquí era un bipartidismo PRI-PAN.

Eso ya se acabó, en 2012 Andrés Manuel sacó aquí 280 mil votos en 2012 sin estructura de defensa, sin promoción, sin recursos y con un conflicto y confrontación interna con el PRD.

Entonces vemos que hay un terreno fértil en Sonora para avanzar y que la gran mayoría de los sonorenses tienen una visión progresista, que coincide más con Morena, que con las ideas del PRI y el PAN.

Y es importante ver que nosotros hemos convertido en un eje la lucha contra la corrupción y los únicos que puede garantizar esto, es Morena jamás el PRI o el PAN, y esta visión coincide con Morena aún cuando esos sonorenses que nos buscan no necesariamente son militantes.

Estamos seguros de que vamos a contar con su respaldo electoral del primero de julio.

—He visto las encuestas y percibo 2 escenarios, uno en el que van arriba y otra donde se ubican en un segundo lugar muy competitivo, es decir, han tenido un crecimiento exponencial como partido de 28 mil votos que lograron en 2015 a una tendencia que avanza a tener cerca de 400 mil ¿Cómo es esto?

—Nuestro piso es 420 mil votos.

Trabajamos para obtener el primer lugar, de modo que nuestra fórmula completa llegue al Senado. Hoy estamos en primer lugar, el que debemos consolidar.

Y es que conocemos las artimañas de nuestros adversarios políticos y sabemos que pondrán al servicio de la manipulación electoral, todos sus recursos políticos y económicos. Por eso nosotros trabajamos en consolidar el margen de ventaja, para que su capacidad de manipulación nos les alcance a revertir la posición que tenemos en el primer lugar.

La respuesta de la gente es extraordinaria, recorro Sonora y me doy cuenta que la gente está harta, aunque eso no significa que el PRI o el PAN no vayan a tener votos, simplemente se ve que hasta su voto duro está cansado.

Por eso nuestra responsabilidad es traducir ese hartazgo social, y que se exprese de manera política a través de nuestra organización y convertirlo en fuerza para impulsar el cambio, ese es nuestro reto fundamental.

Tenemos varios grupos, unos que están comprometidos con nosotros, otros que simpatizan y otros que están hartos y que debemos trabajar con ellos para que su molestia y cansancio se convierta en participación electoral a favor de nuestros candidatos.

— ¿Cuál es la fortaleza con la que se podrán presentar a la elección?

—En primer lugar nuestro candidato presidencial, él ha consolidado un reconocimiento respecto en virtud de que se ha mantenido congruente en sus posiciones y que se ha mantenido inmune a los señalamientos que le han hecho y a las campañas negras.

Lo curioso es que aquellos señalamientos de que era un peligro para el país y que anunciaba desastres económicos y sociales, ya se vio que sucedió con sus adversarios en el poder.

El tiempo le ha dado la razón, en especial sobre los riesgos de Felipe Calderón en la Presidencia y de los peligros de permitir que regresara el PRI al poder, en específico con Peña Nieto.

Ese conjunto de variables nos dan una fortaleza y nos permiten conjuntar el hartazgo social y se sustenta en una conciencia de la gente, ya no se tragan las campañas negras, o lo del peligro para México.

—Hay quienes buscan reciclarlas ¿Qué impacto ha tenido?

—Sí claro, hay un gran esfuerzo, pero no hay una gran imaginación de nuestros adversarios para hacerlo y le apuestan todo a la misma falsedad que han manejado en 2006 y 2012, cuando en estricto rigor el peligro para el país lo han sido el PAN de Calderón y el PRI de Peña Nieto, porque los riesgos que ellos alertaban respecto a López Obrador ya ocurrieron.

—Hay quienes se asustan con Napoleón Gómez Urrutia como Senador postulado por Morena, en especial porque Sonora es un Estado eminentemente minero ¿Qué les dices?

—La nominación de Napoleón es un acto de justicia a favor de un perseguido político, ahora si esos señalamientos se comprueban ya hemos dicho que lo retiramos de la lista. Ahora nosotros estamos convencidos de que todo eso forma parte de una campaña para deslegitimarlo porque tuvo el atrevimiento de romper el 2004 cuando la tragedia de Pasta de Conchos con el sistema, el Gobierno y los intereses de los grupos del poder.

Frente a la tragedia y obligado por la presión social, denunció la irresponsabilidad de Grupo México y la tibieza del Gobierno para demandar a esa empresa que actuara en el rescate de los 65 mineros sepultados y ahí pintó su raya con los intereses del sistema y eso jamás se lo han perdonado.

Se exilió en Canadá y ahí recibió todo tipo de demandas, sin embargo la justicia mexicana terminó dando la razón a Gómez Urrutia y quitándosela al Gobierno, por eso que haya señalamientos mediáticos, no significa que haya materia jurídica o una verdad al respecto de esta historia.

Creo que una cosa similar terminó por ocurrir a quienes encabezaron las denuncias y defensa del caso del Río Sonora, pues terminaron en los medios como unos parias, cuando el único pecado que tenían era inconformarse frente a la tragedia que causó la contaminación de Grupo México en el Río Sonora.

—Tú mismo eres candidato al Senado, eres presidente de Morena y tienes a tu cargo la organización del proceso electoral y además estás invitado al eventual gabinete de López Obrador en Seguridad Pública ¿Cómo estás empatando tantas responsabilidades?

—Es una cuestión de prioridades en virtud de los tiempos, es cierto que tengo invitación de Andrés Manuel para secretario de Seguridad Pública, pero sin el triunfo presidencial no hay tal Secretaría.

Entonces tenemos que concentrarnos todos en la prioridad del momento que es la promoción y defensa electoral y asegurar el triunfo el primero de julio y ser parte de un Gobierno de transformación nacional.

Ahora yo estoy seguro del triunfo y ya alcanzado éste, vendrá el momento en que me centraré en diseñar mi estrategia y programa de trabajo del próximo Gobierno en materia de seguridad.

— ¿Ya tienes suplente en la fórmula?

—Es Álvaro Bracamonte Sierra, investigador del Colegio de Sonora y Académico con gran visión sobre el desarrollo de Sonora, y esto es muy importante, pues dadas las posibilidades de triunfo y el hecho de estar invitado al gabinete, esto me llevaría a dejar la Senaduría a mi suplente, que sería representante de Sonora ante la Cámara alta. Por eso buscamos a alguien muy calificado, debo ser muy responsable y en Morena teníamos que llevar un suplente con mejores credenciales que las mías para ostentar esa responsabilidad.

—Y Sonora… ¿Cómo ves el escenario para después de la elección?

—Es un escenario favorable a Morena, donde ganaremos posiciones políticas y podremos ser factor de decisión a nivel Estado, sin embargo para nosotros lo más importante es aportar al triunfo en la elección presidencial.

Creo que avanzamos en construir una estructura que por sí sola tiene capacidad de ganar diputaciones federales, locales y presidencias municipales, pero no puedo desestimar en esa ecuación la ola que genera la simpatía social a favor de Andrés Manuel, por la esperanza que despierta su candidatura presidencial y estoy seguro que a partir de esa ola, vamos a contar con un número de triunfos relevantes.

No quiero hacer un pronóstico hoy, porque el esfuerzo es para ganar el mayor número de posiciones como lo harán todos los partidos. Lo que sí te adelanto es que tenemos posibilidades de triunfo muy altas por esta conjugación de factores.

— ¿Qué les dices a los que no creen en la fortaleza y emergencia que tienen Morena y la coalición Juntos Haremos Historia como factor de fuerza política en Sonora?

—Respeto toda opinión diferente a la nuestra, lo hago por convicción y vocación democrática, pero hay muchos elementos que sustentan nuestras altas expectativas de triunfo y de nuestro candidato presidencial a nivel nacional.

En Sonora son evidentes las muestras de crecimiento de nuestra organización a nivel estatal.

Hemos tenido un par de eventos de grandes dimensiones, en julio del 2017 y uno más en enero de 2018, y tuvimos asistencias históricas para un aspirante presidencial, creo que esos son indicadores que no se pueden desestimar.

Y alguien dirá que son acarreados, la cuestión es que la gente puede venderte su presencia, pero jamás el ánimo, eso no se compra e invariablemente en sus eventos la entrega de la gente es extraordinaria.

Tenemos algo realmente excepcional en el escenario político de Sonora, no lo ha logrado antes ningún candidato presidencial, ningún líder político ni ningún líder social, salvo Andrés Manuel y si tuviéramos mayor capacidad económica para movilizar gente, tendríamos el triple.