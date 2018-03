Francisco y el amor por el arte

Por: Fabiola Navarro

Los árboles que adornan la plaza de Cócorit con esculturas como el Espíritu Santo, el danzante yaqui, así como el Cristo y la virgen, son obra del joven artesano y escultor Francisco Guadalupe Salazar Almada.

Está orgulloso de ser cocoreño y desea que su comunidad progrese sin importarle regalar su trabajo y no recibir un solo peso por parte de las autoridades, él aprovecha cada espacio y oportunidad para crear arte y que más personas visiten y admiren el emblemático pueblo sonorense que tiene 400 años de haberse fundado.

El artesano de la Etnia Yaqui comenzó hace 5 años a tallar esculturas en los troncos secos de la plaza; actualmente, trabaja en la creación de la Virgen María.

“Yo tomé esa iniciativa de hacer el danzante yaqui y que con el tiempo llegaran y me apoyaran pero no ha sucedido, es la misma gente que viene aquí que aporta dinero en un bote que yo pongo, pero la verdad a mí lo que me interesa es que visiten mi pueblo y lo conozcan”.

Más que nada pido apoyo para darles mantenimiento a las mismas figuras que hago en los troncos de los árboles ya muertos y que yo les doy vida con mis creaciones, destacó.

Sin duda alguna, las esculturas han llamado la atención y ha logrado atraer a más visitantes que aprovechan este espacio para tomarse fotografías teniendo como fondo estos árboles y recientemente las iguanas gigantes.