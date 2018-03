Entre pluris (federales) te veas

Por: Demian Duarte

En definitiva los tiempos de los partidos políticos están desatados y si este fin de semana hubo definiciones en cascada, es sólo el preludio de lo que ocurrirá en las próximas jornadas, pues la etapa de buscar y definir a los candidatos se agotó y en la mayor parte de los casos es fundamental que ahora se den los pasos a nombrarlos, a fin de que primero la estructura y después los ciudadanos tengan a bien digerir quiénes son los aspirantes, cuál su oferta política y cómo se darán las campañas.

Ayer por ejemplo, tanto el PRI como el PAN dieron a conocer quiénes son los que aparecen en las listas de circunscripción como aspirantes a integrarse en la Cámara de Diputados como miembros de la 64 legislatura.

Y claro, se vinieron varias sorpresas, primero entre los que están en la lista y segundo, entre los que no están, y la verdad debo decir que son escasos los casos de priístas y panistas con verdaderas opciones de integrarse a los trabajos de la Legislatura en San Lázaro por la vía plurinominal, lo que contrasta con el volumen de diputados federales que lograron su curul en la 63 Legislatura.

Mire, de entrada le digo que Irma Terán Villalobos, hija de Vicente Terán Uribe e Irma Villalobos, alcaldes de Agua Prieta los 2 y además diputados locales de manera sucesiva, está literalmente amarrada a una diputación federal, luego de que la colaron en la posición 4 de un total de 40 que aspiran en la región.

En la otra esquina está la panista Madeleine Bonafoux Alcaraz, quien consiguió la posición 5 en la lista del PAN también por la circunscripción 1, y seguro será diputada federal, en un caso curioso de una persona muy cercana a Damián Zepeda Vidales dirigente nacional, que ahora busca tenerla cerca en San Lázaro, lo interesante es que Madeleine es sobrina de Javier Alcaraz, el publicista e imagenólogo del Gobierno de Guillermo Padrés.

Sume usted a Raúl Ramírez Ramírez, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien fue subido por el Movimiento Ciudadano (el aliado del PAN en la Coalición Por México al Frente) para ser el número 1 también de la circunscripción noroeste, por lo que es también seguro que termine de diputado federal.

No son los únicos, de hecho el PRI tiene a otros 3 aspirantes que son Karina Alejandra Hinojosa Taomori en el lugar 12, José Gabriel Gutiérrez Hopkins en el 19 y Janette Arrison Marina en el 40; mientras que el PAN tiene a David Galván Cazares, ex dirigente de ese partido en la posición 12, sin embargo que no se hagan ilusiones, es realmente complejo ver un escenario en el que terminen de diputados, pues de cada circunscripción terminan como diputados entre 5 y 6 aspirantes enlistados.

Ahora quizá más impacto generó en Sonora enterarse de que el senador Ernesto Gándara Camou, fue excluido de las listas, cuando se daba por sentado que su posición era ahí segura.

Claro a nadie le sorprendió la ausencia de Manlio Fabio Beltrones Rivera de esa lista, cuando él mismo se descartó para integrarla, pues buscará —dijo— una posición en el enfoque de buscar la gobernabilidad del país, una vez que pase, lo que tenga que pasar el 1 de julio.

Llamó poderosamente la atención la ausencia de otros perfiles panistas, como el de Moisés Gómez Reyna y el de Angélica Payán, de quienes se esperaba fueran incluidos en las listas de pluris federales del PAN, por lo que terminó por definirse una parte del proceso político en el que muchos ya se hacían dueños de posiciones que terminaron convirtiéndose en polvo de hadas.

También en la escala local y regional hubo nuevas definiciones, muy anticipadas, sin embargo el hecho de que se hayan confirmado, ayuda a terminar de configurar los tableros.

En Caborca por ejemplo, la novedad es que ya hay juego completo, con Rodrigo Acuña Arredondo como candidato de la coalición Todos por Sonora y Darío Murillo Bolaños como el abanderado del PAN, en una contienda donde además la actual presidenta municipal Karina García figura como factor, porque aparecerá en la boleta como candidata a diputada por el Distrito 3 con cabecera en Caborca.

Lo mismo ocurrió este fin de semana con Puerto Peñasco, una ciudad que cada vez es más interesante por el auge económico y el crecimiento que se le viene y donde Ernesto “Kiko” Munro ya fue nombrado por el PAN como su candidato a reelegirse como alcalde, y donde el PRI ya nombró a Francisco García Vega como su rival por la coalición Todos por Sonora.

