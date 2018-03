Deprimente panorama por negocios cerrados

Algunos tienen escombros y otros están desmantelados en pleno centro de la ciudad

Por: Fabiola Navarro

Un panorama desolador es el que se observa por la calle 5 de Febrero, entre 6 de Abril y Nicolás Bravo, en pleno centro de la ciudad, donde poco a poco los viejos edificios que eran importantes negocios, han cerrado.

Ahora están abandonados, llenos de maleza y escombros, unos más desmantelados y todos afectados por el grafiti, que abona a la ya mala apariencia que se tiene en ese lugar.

Esta situación preocupa a algunos residentes de la zona centro y a otros más que estudian por el lugar, ya que los inmuebles abandonados son, en ocasiones, utilizados por indigentes o drogadictos para introducirse en ellos.

“Es triste ver este panorama, me deprime, me da la impresión de que en vez de progresar, vamos para atrás. Por estos lugares crecí y veo que ya no hay casas, pero tampoco negocios, es lamentable. Ojalá que pronto habiliten estos edificios”, comentó Guadalupe Fierro, vecina de la calle Puebla.