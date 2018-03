Bobby Larios estrenará monólogo

El actor mexicano Bobby Larios dijo que se encuentra ensayando un monólogo, que estrenará en Miami en mayo próximo, en el cual contará su “verdad” sobre su relación con la vedette cubana Niurka Marcos y la escandalosa separación de ella con el productor Juan Osorio.

“Ya han pasado 10 años y ahora me toca a mí contar mi verdad, pero vamos a recrear el pasado con las palabras que nos den risa y con buen sentido del humor, nunca para molestar a nadie”, señaló el actor de 49 años de edad. “Estoy muy motivado porque creo que después de estos años estoy preparado, muy tranquilo y más maduro. Es como un bebé –el monólogo- hay que cuidarlo y no nada más hablar por hablar, esto fue algo que yo viví”, explicó.

Larios, quien obtuvo su primer papel en 1999 en la telenovela “Tres mujeres”, refirió que no ha sido sólo ese escándalo por lo que se debe juzgar su carrera, pues dijo que han sido más de 21 años de trayectoria. “Hay una carrera detrás de todo esto, no todo ha sido malo, también hay cosas que han sido muy productivas en las que he estado trabajando”, comentó.