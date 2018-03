Afectan cambios drásticos de temperatura

Por: Roberto Aguilar

En estas fechas los cambios drásticos de temperatura que se tienen en la región, con mañanas y noches frías y días calurosos, provocan afectaciones en el sistema respiratorio, dijo Ramón González Baldenebro.

El médico familiar, dijo que es importante mantener precaución y evitar andar descubiertos ya que eso provoca que problemas respiratorios aparezcan.

Mencionó que las enfermedades respiratorias se pueden volver graves al no cuidar bien una gripa o una tos, volviéndose una bronquitis o neumonía.

El galeno, argumentó que estas últimas semanas son los niños los que más han requerido hospitalización, por lo que invitó a los padres de familia que cuiden a sus hijos y no los expongan a las bajas temperaturas por la mañana o en la noche.

“Es importante que los protejan, los abriguen, los vacunen contra la influenza para que no se vuelvan graves los problemas respiratorios, les den mucha vitamina C y asistan al médico ante cualquier complicación”, exhortó.

El funcionario exhortó a la ciudadanía para que los menores de edad, adultos mayores, personas con asma, diabetes y embarazadas se cuiden por ser las personas más propensas a enfermarse gravemente.

“Queremos disminuir los problemas graves de las enfermedades respiratorias, aunque sabemos que estas enfermedades son de comportamiento normal y esperado, podemos evitar que se vuelvan complicadas”, finalizó.