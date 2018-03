Política y algo más

Abanderan a Epifanio Salido candidato a diputado

Demian Duarte y Bernardino Galaviz

Epifanio Salido Pavlovich, actual diputado y coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado y oficialmente candidato del PRI a diputado por el Distrito 11 estatal, por el que buscará ser elegido para un segundo periodo.

Durante la mañana de ayer al legislador se le entregó la constancia que lo acredita como abanderado del PRI, de manos de Manuel Robles Linares, presidente de la Comisión de Procesos Internos del Tricolor.

Salido Pavlovich de hecho recibió la investidura como candidato en el Poblado Miguel Alemán de la Costa de Hermosillo, y al convertirse en candidato manifestó: “Vamos por más beneficios, más opciones de salud, más protección a los menores de edad, más apoyos a para la gente que con su esfuerzo y trabajo en la tierra, ha hecho próspera la Costa de Hermosillo”.

El distrito que buscará ganar Salido Pavlovich corresponde a la zona urbana y rural de la capital del Estado y cuenta con una fuerte influencia del voto de los trabajadores agrícolas y las familias de clase popular en Hermosillo.

BRACAMONTE SIERRA VA DE SUPLENTE AL SENADO

Deberá salir del comité ciudadano

Luego de que el economista e investigador Álvaro Bracamonte Sierra fuera designado como suplente al Senado de Alfonso Durazo Montaño, dirigente estatal de Morena, se considera que el también integrante del comité ciudadano de selección del Sistema Estatal Anticorrupción deberá separarse de esa responsabilidad.

Alfonso Durazo Montaño dijo el viernes que su suplente fue seleccionado en la persona del académico del Colegio de Sonora, y dijo que es una decisión muy importante pues es muy posible que Bracamonte se convierta en representante de los sonorenses, pues de resultar electo él mismo —Alfonso Durazo— está llamado a integrarse como secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto Durazo Montaño manifestó que se tomaba muy en serio esa decisión. “Dadas las posibilidades de triunfo y el hecho de estar invitado al gabinete, esto me llevaría a dejar la senaduría en mi suplente, que sería representante de Sonora ante la Cámara Alta. Por eso buscamos a alguien muy calificado, debo ser muy responsable y en Morena debemos llevar un suplente con mejores credenciales que las mías para ostentar esa responsabilidad”, anotó.

Sin embargo para David Palafox Celaya, presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado y también candidato, en este caso a diputado federal por el PRI para diputado federal por el Distrito 3 con cabecera en Hermosillo, esto mueve el escenario, pues Bracamonte Sierra deberá renunciar al comité seleccionador.

MANUEL DE JESÚS “EL MEÑO” MENDÍVIL, POR

EL PES A LA ALCALDÍA DE HUATABAMPO

Es un hecho que la alianza entre los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) lo traen encabezando la lista para que los abandere en la contienda por la Presidencia Municipal de la Tierra de los Generales, “por eso me siento muy contento y decidido a participar, con propuestas novedosas y realizables”, manifestó Manuel de Jesús Mendívil Rojas.

Originario de Las Guayabas, del vecino Municipio de Etchojoa, en donde nació en 1951 y vivió toda su infancia, radica en la ciudad de Huatabampo desde hace más de 40 años y está casado con María del Carmen Toledo Corral, con quien procreó cuatro hijos, familia que ha sacado adelante con mucho esfuerzo y trabajo en la actividad mueblera desde 1985.

Con estudios profesionales en el Instituto de Contadores de Navojoa, en donde se graduó como contador privado y donde, como egresado en 1973, empezó a trabajar en el Banco de Comercio de esta cabecera municipal, y poco tiempo después en la empresa de don César Larrinaga, en donde laboró durante 15 años.

Considerándose como un genuino producto de cuando se sufría por estudiar, recordó que para cursar la primaria en El Citaváro y El Sahuaral, tenía que caminar por entre bordos y matorrales alrededor de seis kilómetros de ida y vuelta, y para lograr trasladarse a Navojoa recorría diariamente unos siete kilómetros, para agarrar uno de los camiones verdes en Etchojoa, regresando a la casa al oscurecer.

Ciudadano químicamente puro, conocido por amplios sectores sociales del casco urbano y las comunidades del medio rural, “El Meño”, como también se le conoce, ha reforzado los contactos con los diversos estratos de la población no sólo con la actividad mueblera, sino alternando tres largas décadas en el beisbol de Primera y Segunda Fuerza desde el Club Desastres, de esta cabecera municipal.

Dijo sentirse orgulloso de que por de sus venas corra sangre de políticos, de los buenos, de antes, serviciales y honestos, “como mi abuelo, Manuel Mendívil Valenzuela, que en 1930 fue presidente municipal de Etchojoa, y tiempo después mi padre, cuyo positivo desempeño hasta la fecha algunos lo recuerdan”.

“Es la primera vez que incursiono en la actividad política, pero siento contar con la visión social y humana para atender a la gente, como cada quien se merece, a la altura de las circunstancias de estos tiempos difíciles que se están viviendo; de dar la atención adecuada a los servicios públicos de agua, luz, seguridad pública, arreglo y conservación de calles, parques y jardines, además de gestiones de vivienda, salud y educación”.

Por supuesto, prosiguió, sin descuidar el aprovechamiento del potencial de cada una de las microrregiones del Municipio, que como detonantes de la generación de la riqueza social, el empleo e ingresos dignos, persisten en el sector agropecuario, microindustria, turístico, acuícola y pesquero, completado con un puerto de altura, aprovechando las condiciones naturales de Huatabampito y Santa Bárbara, destacó el empresario mueblero.

El también agricultor de esta Tierra de los Generales dijo ir con todo por la Presidencia Municipal, pues “a pesar de mi origen humilde, rebota en mí la sangre y el entusiasmo por servir a los demás, y remarco: En la agenda de la administración municipal siempre estarán los problemas prioritarios y la decisión de enfrentarlos con la sana voluntad con que siempre me he comportado ante la sociedad”.

Además, señaló: “Ya trabajé muchos años por mi familia y por mis hijos, que, gracias a Dios, saben trabajar y se pueden hacer responsables del negocio. Ahora, con todo, voy por servirles a los demás. Sé que algunas cosas se pueden hacer mejor para ayudar a la gente, con visión empresarial, pero sin perder de vista el justo reclamo popular, ansioso de gobiernos diferentes, honestos y transparentes”, concluyó Manuel de Jesús Mendívil Rojas, “El Meño”.