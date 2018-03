Maluma “se casa” en secreto

Recientemente Maluma hizo pública su relación sentimental con la guapa modelo del exitoso video “Felices los 4”, Natalia Barulích, a partir de ese momento, el cantante ha expuesto su relación en las redes sociales.

La feliz pareja se ha demostrado su amor de varias maneras, además de darse un ardiente beso en pleno escenario, también se hicieron un mismo tatuaje.

“How do you like the new Felices Los 4 Salsa video?! I think it’s muyyy caliente by @JessyTerrero w/ @Maluma & @MarcAnthony”.

Sin embargo, una reciente publicación ha dejado sin habla a sus seguidoras, se trata de una fotografía en la que se muestra al intérprete tomando la mano de Natalia, lo alarmante es el detalle en su dedo, un brillante anillo.

Los internautas aseguran que el sexy colombiano se casó en secreto, mientras otros, no se percataron de la evidente joya.