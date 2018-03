Por: Federico Chávez Manjarrez

*Las próximas trillas y busca Semagro programar soya

Muy buenos días a nuestros amigos productores de los tres sectores, a quienes les deseamos excelente inicio de semana este lunes 19 de marzo. Un día como hoy, pero de 1563, en Francia se promulga el Edicto de Amboise que pone fin a la Primera Guerra de Religión, y en 1880, en Fregenal de la Sierra (Badajoz) se realiza la primera llamada telefónica a larga distancia en España, gracias a Rodrigo Sánchez-Arjona y Sánchez-Arjona, que tendió un cable telefónico entre su casa en el Municipio bajoextremeño y una finca de su propiedad, llamada de “Las Mimbres”……

Y entrando de lleno con el comentario, se aproximan ya las cosechas de trigo en el Valle del Yaqui, donde, según líderes de algunas organizaciones como la UCAY, que preside CARLOS ALBERTO ESQUER LÓPEZ, confían en que el rendimiento sea positivo para los productores, a pesar de la falta de horas-frío que se han tenido este año, pero hay la esperanza de que, por lo menos, se tengan un volumen similar al del año pasado, según nos comentó el presidente del Grupo Yaqui, quien también nos dijo que es probable que las primeras cosechas se estén registrando para después de Semana Santa, aunque según lo que hemos observado, hay cereales que todavía no cumplen su ciclo vegetativo, por lo que estimamos que las trillas se estarán registrando para la segunda quincena de abril, donde el rendimiento podría oscilar entre las 6 y las 6.5 toneladas por hectárea, aunque veremos cuando se meta la “desengañadora” o trilladora……

Por cierto, después del trigo hay productores que en los últimos dos años sembraban soya, pero ahora no habrá agua rodada para realizar un buen programa de siembra y generar un poco de divisas y empleo en las comunidades; sin embargo, nuestros amigos de Semagro, JESÚS RUIZ e IVÁN MACHI, están preparando una plática para este miércoles 21 de marzo en el hotel Holiday Inn Express, donde el objetivo es impulsar la siembra de ese cultivo con agua de pozo y para ello preparan temas como sanidad, mosquita blanca, variedades, fechas de siembra y comercialización del producto y otros apoyos para ese fruto, que buscan impulsar con agua de subsuelo, sobre todo preocupados porque la gente en esta temporada de verano tenga algo qué hacer en sus comunidades. Por ello, se les invita a esta reunión, que se celebrará este miércoles a partir de las 9:00 horas por calle Miguel Alemán, casi esquina con Cajeme……

Y hablando de reuniones importantes, esta semana los amigos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), celebrarán su Semana Internacional, donde se espera la visita de poco más de 200 investigadores de más de 30 países que tendrán toda una jornada de conocimientos sobre el trigo, además de llevar el día de campo, donde por primera vez será también en español, recordando que los temas, por lo general, son en inglés, pero nos informan los amigos de Cimmyt, como TERE y RODRIGO, que el día de campo hoy sí será en español y en él se mostrarán los trabajos de los investigadores del centro de investigación que tienen más de 20 mil líneas de investigación en el cultivo del cereal. Será toda una semana de trabajos de los investigadores, que aprovecharán el 25 de marzo para celebrar un año más de vida del extinto doctor NORMAN ERNEST BORLAUG, que estaría cumpliendo, si mal no recuerdo, 104 años de su nacimiento, y como ha sido característico en los últimos años, Cimmyt, Ceneb, Inifap y Pieaes preparan un homenaje en el busto erigido en su honor en el Campo Experimental, donde descansan también parte de las cenizas de ese hombre sencillo, con quien nos tocó platicar y entrevistar, y quien siempre tuvo un momento para un servidor que, por cierto y si mal no recuerdo, fuimos en esos años de su última visita al Valle del Yaqui, el único medio que lo logró entrevistarlo en conocido restaurante, donde el doctor degustaba una sopa de tortilla con chile habanero acompañado del amigo JORGE ARTEE ELÍAS CALLES, ex presidente del Pieaes. Con esto nos despedimos, y veremos qué sucede esta semana del Cimmyt y del homenaje póstumo para el Premio Nobel de la Paz 1970.