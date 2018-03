José Camacho Romo, el homenajeado

Grupo Samays decidió homenajear a Don José Camacho Romo con su nombre en esta onceava edición de beisbol de Veteranos categoría Másters, que se llevará a efecto en su nueva sede: Puerto Vallarta.

Es Camacho Romo un elemento con sus ya ocho participaciones en estos eventos, y que con su equipo Aguascalientes ha hecho presencia participando. Y aunque su modesta escuadra no le ha dado grandes satisfacciones en el terreno de juego, al decir de él mismo cumple y goza de su deporte favorito, el beisbol, además de sentirse satisfecho con ser un invitado a estos torneos beisboleros.

Don José Camacho, oriundo del meritito Aguascalientes, con grandes sacrificios ha formado su equipo, en donde en el rey de los deportes de su tierra natal ha ganado la friolera de ya ocho campeonatos como mánager en el beis de Veteranos del lugar, y dice no perder la esperanza de algún día ser también campeón en estos eventos de Invitación Samays, por lo que no descansará hasta lograrlo. De ahí su tesón en siempre participar, recalcándonos que las tres fallas a estos eventos (no asistió a tres de ellos) se debió a un pequeño problema con uno de los conjuntos en un evento de convivencia, quien, por cierto, ya no está participando, fue la causa personal de su inasistencia a estos torneos que Grupo Samays promueve y organiza, así es que Don José, apodado “El Balonas”, manifiesta su coraje deportivo, no dejándose lastimar por actos de ninguna especie. Son recuerdos que me hace Camacho en su explicación, al saber de su homenaje que será próximamente en Puerto Vallarta.

En lo personal, Don José me fue presentado en su primera intervención en Mazatlán, en la segunda edición, por nuestro buen amigo Fidel Ortega, de Puerto Vallarta, ya adelantado en el camino. Y recuerdo las palabras de Fidel, después de la presentación, como si fuera hoy: “Tenga cuidado con él”. Al tiempo lo constataría, pues pese a mi insistencia para su siguientes participaciones, aquella desavenencia nunca se la perdonaría a ese mencionado club mazatleco ofensa para él y su equipo, así es que ese coraje deportivo lo pone de manifiesto cada día en el beisbol y en los eventos en que participa. Todavía recuerdo hace dos años, cuando en plena inauguración (se inaugura después del primer juego) y con los trabucos instalados para el acto inaugural, Camacho me llega con una protesta contra el Vallarta, que había incurrido en un jugador ilegal. Joel Pérez, mánager del Vallarta, alegaba siempre el que Aguascalientes no presentaba en la protesta el efectivo que hacía válida la protesta. Créanmelo: Fue en plena inauguración; sin embargo, le di la atención a este Camacho, que por supuesto merecía, y con un “espérenme, por favor”, les calmé los ánimos. El tiempo me dio la razón, pues ambos equipos quedaron eliminados y sin recurrir a una decisión de mi parte sobre el juego protestado. Es ese el recio carácter de Don José Camacho, cuando de pelear un encuentro se refiere, y un pequeño currículum de su vida beisbolera en estos torneos que habían tenido la sede en Mazatlán y ahora en Puerto Vallarta, en donde será su reconocimiento. Así es que muy merecido para Don José Camacho Romo el nombre de esta onceava edición.

SAMAYS BUSCARÁ EL BICAMPEONATO

Por su parte, el mánager campeón, Manuel Villegas, junto con su principal auxiliar, Miguel Villegas en la pasada justa en octubre, allá en Mazatlán buscarán refrendar el campeonato obtenido a penas hará unos meses, y trabajando están en ello, por lo que poco a poco se está armando el equipo, esperándose y los elementos escogidos y ya apalabrados puedan asistir a este evento que cada vez cobra mayor relevancia y, por supuesto, un gran nivel de competencia. De esto último los jugadores que ya han asistido tienen su constancia, así es que es muy posible y pasada Semana Santa se dé inicio a unos juegos de preparación, pues este torneo está ya casi a la vuelta de la esquina, así es que estén pendientes.