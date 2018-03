El PRI y las elecciones en Sonora

Por: Demian Duarte

Interesante y muy amplia plática la que sostuve este fin de semana con el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez, quien ofreció detalles sobre su visión de las cosas, ahora que el proceso electoral está por arrancar en la Entidad.

De hecho, me dijo que sus cuentas le dan al partido en el Gobierno votos suficientes para garantizar la gobernabilidad en la segunda mitad del sexenio de la administración de Claudia Pavlovich, lo que significa que el PRI y sus aliados en la coalición Juntos por Sonora están previendo la posibilidad de obtener mayoría en el Congreso del Estado, además de triunfos en dos presidencias municipales que se consideran clave: Hermosillo, donde Ernesto de Lucas Hopkins parece tener todas las de ganar, y Cajeme, donde después de los traspiés iniciales, las cosas comienzan a irle mejor al joven candidato Emeterio Ochoa Bazúa, en particular porque Abel Murrieta Gutiérrez, quien amagó con irse del partido, parece haber optado mejor por la lógica de la disciplina, y ahora está trabajando y operando a favor de la fórmula al Senado de Sylvana Beltrones Sánchez y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.

Pero regresemos a la entrevista del presidente del PRI, quien aseguró —y no sin razón— que en estos momentos el tricolor le debe mucho de su posibilidad de mantenerse en Sonora como el partido mayoritario, al trabajo y resultados de la gobernadora Claudia Pavlovich y a la buena evaluación ciudadana que hay al respecto de su desempeño.

Y mire, si bien la mandataria no aparecerá en la boleta, la elección intermedia que se compagina con el proceso electoral federal en Sonora, es una buena ocasión para medirse, en cuanto a percepción del electorado, cómo se sienten con el trabajo del Gobierno en turno.

Hay que decir que a los gobernantes anteriores no les fue nada bien en ese proceso intermedio. De ahí que, por ejemplo, al Gobierno de Guillermo Padrés Elías le fuera de la patada en las elecciones intermedias, lo mismo que al de Eduardo Bours Castelo, pues en ambos ganó la oposición la elección al Senado y con ello se desencadenaron ambientes negativos respecto a la gobernabilidad y la capacidad de tomar acuerdos en el Congreso del Estado, pues el Poder Legislativo se les convirtió a ambos gobernantes en una especie de campo de batalla, en donde la oposición se las arreglaba para romper el quórum y frenar los acuerdos de manera constante.

En el caso del Gobierno de Claudia Pavlovich inició su administración con los astros alienados, como ella ha dicho, y se consiguió una mayoría simple de 17 diputados a favor, además de alianzas ocasionales con legisladores del PAN, del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, lo que le ha permitido sacar adelante todas las decisiones importantes.

Por supuesto que el enfoque para la 62 Legislatura es que eso persista; sin embargo, una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo, y por esa razón el peso que puedan tener el PRI y sus aliados en el proceso político será fundamental, pues además de enfrentar un cuadro electoral muy movido.

Gutiérrez Sánchez me dijo que ve a sus adversarios políticos con mucho respeto, incluso los aprecia como sus colegas en el ejercicio de la política; sin embargo, aseguró que no los ve con temor y espera que ese ejercicio de la esgrima electoral, sus candidatos puedan llevar las de ganar.

Mire, el escenario podrá estar muy movido, no se sabe cómo le puedan ir las cosas al PAN, que aparece como un papalote sin cola y da bandazos de aquí para allá; no obstante, puede usted tener la seguridad de que aún con el desorden que se cargan los panistas, son capaces de ganar muchas elecciones aisladas aquí y allá, por lo que ya se sacan cuentas de que podrán alcanzar entre seis y siete diputados.

Por la otra mano aparece Morena como la nueva fuerza en el escenario, y que, al parecer, está consiguiendo lo que muchos intentaron y no pudieron hacer, que es romper el bipartidismo en Sonora, y con la fuerza de “ya saben quien” podría alcanzar e incluso rebasar al blanquiazul en cuanto a legisladores electos y de representación proporcional, aunque la pregunta es si tendrá una representación que les alcance para dominar el escenario.

En ese juego de sumas y restas, el PRI sabe que su número mágico es 17, pues de lograr la mitad más uno en el Congreso del Estado ya estarán del otro lado respecto a la gobernabilidad.

Y por supuesto, en esa misma lógica, la pregunta es qué alcaldías podrá reconquistar el PRI, porque si bien ganar Hermosillo y Cajeme le alcanza al tricolor (es el 60 por ciento de la población y nueve de 21 distritos) a ese partido le urge también ser Gobierno en otras latitudes, luego de que en el 2015 perdieran toda la frontera, Guaymas y la región del extremo sur del Estado.

Habrá que ver, pero de entrada lo dicho por Gilberto Gutiérrez Sánchez en la entrevista que sostuvimos tiene mucho sentido. Habrá que revisar si es posible validarlo en las urnas.

Correspondencia a [email protected]